Congo-Kinshasa: Ebola - L'UE lance un point aérien entre Nairobi et Bunia, épicentre de l'épidémie

L'Union européenne annonce la mise en place d'un pont aérien pour apporter de l'aide médicale à Bunia, ville de l'est de la RDC, épicentre de la flambée épidémique d'Ebola que connait le pays depuis deux semaines. Sur place, la riposte monte en puissance avec un premier vol cargo qui s'est posé ce 28 mai 2026 dans le chef-lieu de la province de l'Ituri.

Il était environ 7h ce matin à Bunia, dans le nord-est de la RDC, quand le Boeing 737 affrété par Echo, l'agence européenne d'aide humanitaire, s'est posé avec à son bord huit tonnes de matériel. C'est donc le premier vol d'un pont aérien qui doit en compter huit au total jusqu'au 6 juin. Pont aérien entre Nairobi au Kenya et Bunia, la capitale provinciale de l'Ituri.

Au total, ce seront 100 tonnes qui vont être acheminées et qui sont parties lundi de Liège en Belgique.

Le matériel devait initialement transiter par l'Ouganda

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Ce projet de pont aérien, mis en place par Echo, était en gestation depuis la semaine précédente. Mais, à l'origine, le hub régional devait être à Entebbe en Ouganda. Toutefois, le 21 mai, Kampala a suspendu toute liaison aérienne avec la RDC. Il a donc fallu revoir le dispositif. D'autant plus que l'aéroport de Bunia a lui aussi été fermé, ce week-end. Les avions sont donc désormais soumis à une autorisation spéciale.

Cette cargaison de Liège est finalement arrivée au Kenya. Il a ensuite fallu négocier les exemptions avec Kinshasa pour rejoindre l'Ituri.

Ce jeudi matin, ce sont des équipements de protection, des tentes, des médicaments, qui sont arrivés sur zone. Une cargaison réceptionnée par l'Unicef qui va ensuite la répartir entre les différents acteurs présents sur le terrain : Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la Santé, International Medical Corps, et d'autres...

Pour rappel, trois provinces sur les 26 que compte la RDC sont touchées par cette 17e épidémie d'Ebola. Selon le dernier bilan des autorités, il y a plus de 1 000 cas suspects et 238 décès probablement liés à la maladie. Une malade guérie a pu quitter mercredi l'un des centres de traitement, première survivante de cette nouvelle épidémie.