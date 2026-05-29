Tunisie: Le boom des jeux de société réadaptés à la culture locale

Réinventer le jeu des sept familles avec des héros carthaginois ou briser la glace en soirée grâce à un jeu de cartes avec des questions qui poussent à sortir de sa coquille : en Tunisie, des jeunes réinventent des jeux de société à leur manière, une façon de s'approprier l'histoire mais aussi d'évoquer certaines thématiques sociétales taboues via un aspect ludique.

Dans son jeu des sept familles, intitulé « Héros de Tunisie », Hela Majdoub revisite les 3 000 ans d'Histoire du pays à travers sept dynasties et un QR code sur chaque carte qui permet aux enfants d'en savoir plus sur ces personnages historiques : « On a voulu faire un contenu pédagogique en lien avec le programme scolaire, comme support alternatif. Car aujourd'hui, les enfants ont du mal avec le côté scolaire des livres d'Histoire. Donc, là, c'est plus accessible et c'est leur histoire. »

Et pour les adultes, le coach Karim Boulakbech s'est orienté vers un jeu de cartes appelé « Présence », avec différents niveaux de questions : celles pour briser la glace en soirée jusqu'à celles plus intimes et introspectives. « Ça peut évoquer des sujets que l'on veut évoquer, mais on n'a pas trouvé nécessairement de prétexte pour les évoquer. Concrètement, il y a eu des personnes qui ont pris le jeu en main pour avoir ce genre de discussion en jouant avec leur enfant. Et le jeu c'est pour aider à baisser naturellement les barrières émotionnelles, les personnages et les masques sociaux. »

Le boom des jeux de société tunisiens est en plein essor : plus d'une cinquantaine ont été créés ces quatre dernières années.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn