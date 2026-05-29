Kenya: 16 élèves tuées et 79 blessées dans l'incendie d'un dortoir d'un pensionnat

Seize élèves ont péri et 79 ont été blessées dans l'incendie en pleine nuit d'un dortoir dans un pensionnat de filles au Kenya, a annoncé le 28 mai 2026 le gouvernement, indiquant que les causes du feu étaient pour l'heure inconnues.

C'est un nouveau drame qui touche un établissement scolaire, au Kenya. Ce pays d'Afrique de l'Est en a déjà connu de très nombreux dans des dortoirs, avec plus d'une douzaine recensés depuis 2024.

À Gilgil, dans le centre du pays, le feu s'est déclaré dans la nuit du 27 au 28 mai, au second niveau d'un dortoir de l'école de filles Utumishi, a déclaré à la presse le ministre kényan de l'Éducation, Julius Ogamba, venu sur place.

« Les causes de l'incendie pas encore identifiées »

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Au Kenya, beaucoup d'élèves sont en pension, héritage des missionnaires et de la colonisation britannique.

Située à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, Gilgil abrite une importante garnison de l'armée. Selon le ministre kényan de l'Intérieur, Kipchumba Murkomen, également sur les lieux, « la plupart des élèves de cette école sont des enfants d'agents de la police nationale ».

« L'enquête est en cours, mais les causes de l'incendie n'ont pas encore été identifiées », a précisé le ministre de l'Éducation. L'enquête dira si l'école respectait les normes de sécurité, a-t-il ajouté, appelant à éviter toute « spéculation ».

Ce phénomène des incendies, causé tantôt par la vétusté des installations, tantôt par les élèves eux-mêmes, avait atteint des records en 2016, quand 117 incendies volontaires avaient frappé des établissements d'enseignement secondaire en à peine trois mois.