Mali: Mahamane Maïga, voix critique de la Transition, détenu à Tombouctou sans procédure légale

Au Mali, Mahamane Maïga a été interpelé à Tombouctou lundi dernier 25 mai. Depuis, ses proches sont sans nouvelles. Voix critique des autorités, Mahamane Maïga n'exerce aucune responsabilité, mais les messages, souvent virulents, qu'il diffuse sur des groupes WhatsApp lui ont valu d'être interpellé par la police. Depuis lundi, son lieu de détention n'a pas été communiqué à sa famille et Mahamane Maïga est emprisonné en dehors de toute procédure légale.

Lundi après-midi, Mahamane Maïga discute près d'un point de vente de vêtements d'occasion lorsque des policiers viennent le chercher. Depuis, ses proches ne l'ont plus revu et l'imaginent détenu au camp militaire de Tombouctou, mais sans en avoir eu la confirmation officielle. « En tous cas, il n'est pas à la police », assure un membre de son entourage.

Mahamane Maïga, surnommé « délégué », n'est pas un homme politique et n'exerce aucun mandat au sein de la société civile. Membre de l'association des personnes handicapées de Tombouctou, il est connu pour sa famille, parmi les plus anciennes de la ville, pour son métier de vendeur ambulant et surtout pour son franc-parler.

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Très critique des autorités de Transition, il partage dans des groupes WhatsApp son mécontentement sur le coût de la vie, la précarité, la gestion des affaires publiques. Le gouverneur de Tombouctou et la délégation spéciale qui, en l'absence d'élections, tient lieu d'équipe municipale, sont régulièrement visés.

« Il profite de son handicap pour insulter les gens, s'agace un membre de la délégation spéciale de Tombouctou, d'autres font des messages critiques sans citer de nom et ne sont pas inquiétés », justifie encore cette source.

À ce stade, Mahamane Maïga demeure détenu dans un lieu inconnu, en dehors de tout cadre judiciaire légal.