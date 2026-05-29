Afrique Australe: La police sud-africaine arrête un camion venu du Malawi transportant 52 millions d'euros de drogue

28 Mai 2026
Radio France Internationale

La police des frontières sud-africaine a intercepté un camion venu du Malawi qui transportait de la drogue d'une valeur de près d'un milliard de rands (52,4 millions d'euros), ont indiqué les autorités jeudi 28 mai. La saisie effectuée mercredi à la frontière avec le Zimbabwe vient renforcer les inquiétudes quant au rôle de plus en plus central que joue la région dans le trafic international de drogue.

En huit heures de fouille, les forces de sécurité ont découvert environ 713 kg de méthaqualone, substance utilisée pour fabriquer le mandrax, une drogue extrêmement addictive, a indiqué l'Autorité de gestion des frontières (Border Management Authority) sud-africaine dans un communiqué. La valeur marchande estimée de la drogue saisie s'élève à 998,2 millions de rands (près de 52,3 millions d'euros), selon le communiqué. Deux Malawites et un Zambien ont été arrêtés, a précisé une porte-parole à l'AFP.

Bien que l'Afrique du Sud dispose d'un marché important pour le mandrax, le communiqué indique que des enquêtes sont en cours pour déterminer «la destination prévue de la substance et si l'organisation fait partie d'un réseau criminel transnational plus vaste opérant dans la région ou à l'échelle mondiale».

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Ces deux dernières années, au moins quatre importants démantèlements de laboratoires de fabrication de drogue impliquant des ressortissants mexicains ont eu lieu en Afrique du Sud, ce qui laisse penser que les cartels mexicains tentent de s'implanter dans la région.

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