Madagascar: Aviation civile - Air Madagascar rend hommage à Ndriana Andriamboavonjy

La compagnie nationale Air Madagascar a rendu hommage, hier, au commandant de bord Ndriana Andriamboavonjy, l'une des figures historiques de l'aviation civile malgache, lors d'une cérémonie organisée au Centre de loisirs d'Air Madagascar à Ivato.

À travers cet événement, la compagnie indique vouloir renforcer la culture de la reconnaissance au sein de l'entreprise, valoriser les métiers de l'aérien et mettre en lumière les parcours ayant marqué l'histoire du transport aérien national. Un certificat de reconnaissance a été remis à cette occasion au commandant Ndriana Andriamboavonjy.

Gascar Fenosoa, ministre de la Communication et de la Culture, a rappelé la place occupée par ce dernier dans l'histoire de l'aviation malgache. « Le commandant Ndriana Andriamboavonjy fait partie des premiers pilotes malgaches à avoir intégré Air Madagascar, seulement deux ans après la création de la compagnie », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, son parcours illustre l'émergence progressive de cadres malgaches au sein du secteur aérien. « Il est tout à fait légitime de lui rendre hommage aujourd'hui. Il fait partie des premiers pilotes malgaches et a consacré de longues années de sa vie à cette profession. À travers cette reconnaissance, c'est toute la nation malgache qui exprime sa gratitude », a-t-il ajouté.

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Un parcours dans l'aviation

Le commandant Ndriana Andriamboavonjy a été le premier Malgache admis au concours de l'Armée de l'air française. Il a également compté parmi les premiers officiers de service général de l'escadrille malgache créée à l'époque. Après la création d'Air Madagascar, il y a poursuivi sa carrière durant près de trente ans, participant au développement du transport aérien national.

Selon les intervenants lors de la cérémonie, il s'est distingué par son engagement professionnel tout au long de sa carrière. Son parcours continue d'être cité comme une référence dans le secteur aérien malgache.

Lors de son intervention, Gascar Fenosoa a également appelé à l'attribution d'une distinction honorifique nationale au commandant Ndriana Andriamboavonjy, en reconnaissance des services rendus au pays.

La cérémonie a réuni des responsables de la compagnie, des représentants des autorités ainsi que plusieurs acteurs du secteur aérien.