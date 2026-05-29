Madagascar: Basketball 3X3/Coupe du monde - Les Ankoay dames bouclent leur préparation

À quelques jours de la Coupe du monde FIBA 3x3 en Pologne, les Ankoay dames bouclent leur préparation avec ambition et confiance avant leur entrée en lice.

Le compte à rebours est lancé. À l'approche de la Coupe du monde FIBA 3x3 prévue en Pologne du 1er au 7 juin, les Ankoay féminines bouclent leur préparation et se tiennent prêtes à s'envoler pour Cracovie aux côtés de l'équipe masculine. Sous la direction du coach Eli Michael Rakotonindrina et du préparateur physique Erick Miarantiana Rakotondravao, alias Coach Pôty, les quatre joueuses sont prêtes à relever un nouveau défi après des séries de préparation intense.

Le groupe est composé de Muriel Hajanirina, Christiane Jaofera Minaoharisoa, Ravaka Sarobidy Randriantahina et Sambatrarimiora Tohiniaina. Pour Muriel et Christiane, il s'agira d'une deuxième Coupe du monde après la Mongolie en 2025. En revanche, Sarobidy et Sambatra découvriront pour la première fois ce niveau de compétition.

L'un des points forts relevés durant la préparation reste l'équilibre physique de l'équipe. « Les quatre joueuses affichent pratiquement le même niveau d'endurance. Sambatra et Christiane se distinguent par leur puissance physique, alors que Sarobidy et Muriel possèdent également de solides qualités athlétiques », explique Coach Pôty.

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La dernière journée de l'entraînement était une course d'endurance entre la montée de Mahamasina vers Andohalo, aller-retour. Les quatre basketteuses maintiennent un rythme similaire, terminant avec peu d'écart. Un signe encourageant dans une discipline où l'intensité est permanente. Après le travail physique, il y a eu des mini-matchs et des séries de tirs sous différents angles. Le taux global dépasse les 60 % de réussite.

Prudentes mais ambitieuses

Le staff technique a également mis l'accent sur les tirs sous pression durant les dernières séances. Sur une série de vingt tentatives, les joueuses enregistrent entre douze et quatorze paniers réussis. Aux lancers francs, Christiane se distingue avec un bilan de 17 réussites sur 20, devant Muriel et Sambatra avec 16/20 chacune, tandis que Sarobidy totalise 15/20.

Eli Michael Rakotonindrina a donné son avis sur les deux nouvelles mondialistes, Sambatra et Sarobidy : « Nos deux nouvelles joueuses pourront apporter un plus grâce à leur maturité et leur puissance physique. Mais il faut accepter qu'il n'y aura jamais de match facile en Coupe du monde », ajoute-t-il.

Les quatre basketteuses reconnaissent l'exigence du rendez-vous mondial tout en affirmant avoir progressé mentalement depuis leurs précédentes expériences internationales. « Nous avons mûri en expérience et en mentalité », confient-elles.

Madagascar entrera en lice le 1er juin avec deux rencontres au programme chez les dames : une première confrontation contre l'Azerbaïdjan à 17h 05, suivie d'un duel face à la Pologne à 18h 55. Deux premiers tests qui permettront rapidement d'évaluer les ambitions des Ankoay.

Calendrier du 1er juin : 17h 05 : Madagascar - Azerbaïdjan (D), 17h 55 : Madagascar - Autriche (H), 18h 55 : Madagascar - Pologne (D), 19h 55 : Madagascar - Serbie (H)