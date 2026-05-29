Madagascar: Recherche - Les inventions des jeunes partent à la conquête du marché

Une plateforme nationale dédiée à la conception collaborative, à la fabrication numérique et au transfert technologique est fonctionnelle. Son ambition est de rapprocher le monde de la recherche de celui de l'entreprise pour stimuler l'emploi.

Les inventions des jeunes partent à la conquête du marché. L'University Innovation Pod (UniPod), un pôle universitaire dédié à la recherche scientifique et à l'entrepreneuriat, apportera des solutions concrètes aux défis des chercheurs à Madagascar. Cette structure va dynamiser le marché de l'emploi et ouvrir de nouvelles perspectives commerciales pour les jeunes.

« Trop peu de recherches se concrétisent en emplois ou impactent réellement le monde de l'entreprise. Les projets sont nombreux, mais les jeunes hésitent encore, bien qu'il y ait des experts prêts à les accompagner », a déclaré le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, Ny Riana Nampoina Raharimanjato, lors de la cérémonie d'inauguration de l'UniPod au Centre d'information et de documentation scientifique et technique (CIDST), à Tsimbazaza, hier.

Pour les jeunes innovateurs, vendre le résultat de leurs recherches reste un parcours du combattant.

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« Le plus difficile, c'est de toucher les clients potentiels et de les persuader de miser sur notre projet », confie Tsiaro Fanantenantsoa, porteur d'un projet de gestion de la fibre optique via les réseaux utilitaires.

Accompagnement

Cette UniPod, un programme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, va créer plusieurs opportunités pour les jeunes.

En un an, cinq cents jeunes seront formés aux compétences de l'innovation, trois cent étudiants et chercheurs seront accompagnés, trente chercheurs bénéficieront d'un accompagnement et deux cent certifications techniques seront délivrées.

En termes d'entrepreneuriat et de startups, trente startups seront incubées, dix startups à fort potentiel régional et cinq solutions seront industrialisées ou commercialisées.

Des emplois seront créés avec quinze partenariats industriels actifs et dix projets de recherche valorisés économiquement. Cinquante prototypes seront développés, vingt-cinq brevets ou licences seront déposés et cinquante projets de recherche appliquée seront accompagnés. Un réseau national interuniversitaire d'innovation sera mis en place.

« Notre ambition est claire : donner aux jeunes les moyens d'agir. Agir pour eux-mêmes, en développant leurs compétences et leurs projets. Agir pour leurs communautés, en apportant des solutions adaptées aux réalités locales. Et agir pour Madagascar, en contribuant à une économie plus inclusive, plus dynamique et tournée vers l'avenir », a déclaré le représentant résident du PNUD à Madagascar, Dr Edward A. Christow, à l'occasion.

Le projet, initié par Pr Josie Volaravo Dominique, directrice de la Recherche et de l'Innovation (DRI) auprès du Mesupres, a pour objectif de faire de Madagascar un hub régional d'innovation durable dans l'océan Indien.