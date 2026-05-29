Madagascar: Processus électoral - Les référendums restent indépendants de l'enrôlement biométrique

La refonte de la liste électorale se poursuit indépendamment de l'enrôlement biométrique. Les autorités envisagent déjà d'utiliser cette nouvelle liste pour l'organisation des prochains référendums.

La refonte de la liste électorale figure actuellement parmi les priorités de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Ce processus se déroule en parallèle de l'opération d'enrôlement biométrique menée par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Interrogé à ce sujet hier, le ministre Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrasana a tenu à apporter des précisions. Selon lui, la mise en oeuvre de l'enrôlement biométrique, en raison de ses exigences techniques et logistiques, requiert davantage de temps et de ressources. « Après la concertation nationale prévue le 3 juin prochain, il serait possible d'utiliser la liste électorale issue de la refonte opérée par la Ceni pour l'organisation du référendum », a-t-il expliqué.

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D'après les informations disponibles, l'enrôlement biométrique consiste à recenser l'ensemble des citoyens malgaches âgés de 18 ans et plus. Cette opération repose sur la collecte de données biométriques, incluant notamment les images de l'iris, les traits du visage ainsi que les empreintes digitales. Ces éléments permettront d'assurer une identification unique, fiable et sécurisée de chaque citoyen tout au long de sa vie.

Couverture

Lancée au mois d'avril dernier dans plusieurs districts, cette opération vise, dans une première phase, à enrôler deux millions de personnes entre avril et juin 2026. À terme, le programme ambitionne de couvrir entre 12 et 13 millions de citoyens, y compris les jeunes ayant atteint l'âge de la majorité.

Ainsi, la finalisation de la refonte de la liste électorale par la Ceni est envisagée indépendamment de l'avancement de l'enrôlement biométrique, notamment en vue de l'organisation des élections et des référendums. Dans ce cadre, la Ceni a déjà reçu en début de semaine les fiches individuelles de recensement des électeurs, qui serviront de base essentielle à la mise en oeuvre du processus.