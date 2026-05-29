Madagascar: Insécurité à Toamasina - La police neutralise quatre braqueurs présumés

Identifiés comme des récidivistes et auteurs présumés d'une série d'attaques à main armée, quatre individus ont été abattus par la Police nationale à Toamasina.

Fin de parcours pour quatre présumés malfaiteurs. Ces derniers sont tombés sous les balles de la Police nationale à Toamasina lors de deux opérations menées dans la nuit de mercredi à jeudi. Les forces de l'ordre poursuivent leur lutte contre l'insécurité et les bandes spécialisées dans le vol de motos et les attaques à main armée, en recrudescence ces derniers mois.

À Tsarakofafa, l'Unité d'intervention rapide (UIR) a été alertée de la présence d'un groupe de malfaiteurs réuni dans une maison dissimulée au coeur d'un bosquet. Les policiers sont alors intervenus pour procéder à leur arrestation.

Aucune tolérance

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« Les suspects ont opposé une résistance armée, déclenchant un échange de tirs. Deux d'entre eux ont été abattus, tandis que leurs complices ont réussi à s'enfuir dans l'obscurité. Sur place, les forces de l'ordre ont découvert deux motos volées lors d'une agression commise dans la nuit du 24 au 25 mai », peut-on lire dans un rapport officiel.

Dans le même temps, une patrouille des Forces d'intervention de la police (FIP), opérant près du pont Verrerie, a intercepté deux individus soupçonnés de vol. Lors du contrôle, ceux-ci ont sorti des couteaux et menacé les policiers, qui ont alors riposté. Les deux hommes ont succombé à leurs blessures. Les policiers ont saisi une moto volée, un téléphone Android et un trousseau de clés servant à voler des véhicules.

Selon le commissaire divisionnaire de police Faly Rakotoarijaona, directeur régional de la Sécurité publique de l'Est, ces individus étaient connus pour leur implication dans de nombreux vols de motos et attaques à main armée. Il a affirmé que ses hommes ne feraient preuve d'aucune tolérance à l'égard des criminels. Les recherches se poursuivent pour retrouver les complices en fuite.

Ces opérations interviennent dans un contexte de recrudescence de l'insécurité à Toamasina. Il y a une semaine, six hommes armés et masqués avaient attaqué un domicile à Verrerie, semant la terreur dans le quartier. Les autorités locales insistent sur la nécessité de renforcer la collaboration avec la population afin de recueillir des informations sur les malfaiteurs.