Madagascar: Modernisation agricole - Le solaire révolutionne la production rurale

Ansense NewEnergy lance à Antananarivo une nouvelle gamme d'équipements solaires destinés aux paysans et aux petits producteurs ruraux. Présentés du 28 au 31 mai à la Foire de l'élevage et de la production animale à Nanisana, ces appareils fonctionnent directement à l'énergie solaire, sans batterie, et visent à réduire la dépendance à l'électricité en milieu rural.

Dans le cadre de la Foire de l'élevage et de la production animale organisée à Nanisana par le Malagasy Professionnel de l'Élevage, la société Ansense NewEnergy expose depuis hier une nouvelle génération d'équipements alimentés à l'énergie solaire. L'objectif est d'apporter des solutions concrètes aux difficultés liées aux coupures d'électricité et au coût élevé de l'énergie dans les zones rurales.

La gamme présentée comprend notamment des presses à huile solaires permettant de produire de l'huile consommable ainsi que du tourteau destiné à la provenderie. Plusieurs modèles de pompes à eau fonctionnant à l'énergie solaire sont également exposés. Ces équipements ont la particularité de fonctionner directement grâce au soleil, sans nécessiter de batterie.

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Cette technologie offre de nouvelles perspectives aux producteurs ruraux en facilitant la transformation locale des matières premières. Les utilisateurs peuvent ainsi produire sur place tout en réduisant leurs dépenses énergétiques et leur dépendance à des réseaux électriques souvent défaillants.

Le développement de ces solutions s'inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur agricole et de promotion des énergies renouvelables à Madagascar.

Selon Ravelomanantsoa Voahirana, responsable commerciale d'Ansense NewEnergy : « Le soleil est gratuit tous les jours. Il est possible d'améliorer les conditions de vie en milieu rural. C'est d'ailleurs pour cela que nous proposons des produits innovants qui répondent aux problèmes des Malagasy pour avoir une autonomie de production. Nous proposons des produits solaires de gamme allemande. »

Éleveurs, agriculteurs et professionnels du secteur sont attendus jusqu'à dimanche pour découvrir ces technologies adaptées aux réalités du monde rural malgache.