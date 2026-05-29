Ile Maurice: Le miroir des hypocrisies

Un petit État de l'océan Indien peutil troubler l'ordre naturel des puissances ? Maurice a-t-elle oublié qu'elle devait rester une figurante discrète dans le grand théâtre géopolitique mondial ?

Les mots employés ces derniers jours par le sénateur républicain John Kennedy sont d'une brutalité rare. Maurice serait devenue «une marionnette du Parti communiste chinois». La rétrocession des Chagos serait une folie stratégique. Et céder la souveraineté de Diego Garcia à Maurice reviendrait presque à offrir la base militaire aux mains de Beijing. Le ton est excessif. Mais il révèle surtout une vérité plus dérangeante : les Chagos ne sont plus seulement un dossier colonial ou juridique. Ils sont désormais un morceau du nouvel affrontement mondial entre les États-Unis et la Chine.

Pendant longtemps, l'Occident avait accepté de regarder le dossier chagossien avec une certaine distance morale. On reconnaissait, parfois à demi-mot, l'injustice historique : une population déportée, un archipel vidé de ses habitants pour permettre l'installation d'une des bases militaires les plus stratégiques au monde. Puis l'on retournait aux nécessités du réalisme géopolitique.

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Mais, qu'on le veuille ou non, il y a une dimension humaine que les chancelleries préfèrent souvent oublier. Derrière les cartes militaires, il existe encore sur notre sol des Chagossiens serrant les derniers souvenirs de leur île. Derrière les négociations entre Londres et Port-Louis, il y a des vieillards qui veulent simplement mourir là où ils sont nés. Et derrière les milliards stratégiques de Diego Garcia, il y a une vérité plus inconfortable : pendant des décennies, les seuls autorisés à vivre dans les Chagos furent des militaires, des contractuels ou quelques milliardaires sur leurs voiliers.

Mais le monde a changé. La guerre avec l'Iran, la rivalité sino-américaine, la militarisation croissante de l'Indo-Pacifique ont transformé Diego Garcia en sanctuaire stratégique absolu pour Washington. Dans les cercles sécuritaires américains, la base n'est plus seulement importante : elle est considérée comme irremplaçable. C'est à partir de là que les États-Unis projettent leur puissance vers le Moyen-Orient, surveillent les routes maritimes et préparent, en arrière-plan, un éventuel conflit autour de Taïwan.

Dans ce contexte, Maurice, qui comptait sur les milliards des Britanniques pour injecter dans les revenus du Budget 2026-202, cesse d'être perçue comme une petite démocratie insulaire. Elle devient un risque potentiel.

Le refus récent d'autoriser le survol du président taïwanais Lai Ching-te a renforcé cette perception à Washington. Peu importe que Maurice applique officiellement la «One China Policy» depuis 1972. Peu importe que cette position soit aussi celle de la quasi-totalité des puissances occidentales. Dans le climat actuel, toute décision cohérente avec les intérêts de Beijing devient immédiatement suspecte.

C'est là que commence l'hypocrisie. Car ceux qui dénoncent aujourd'hui l'influence chinoise sur Maurice continuent eux-mêmes à commercer massivement avec la Chine. L'Europe dépend de ses chaînes industrielles. Wall Street dépend de ses marchés. Londres dialogue avec Beijing tout en dénonçant ses ambitions stratégiques. Même Washington alterne confrontation militaire et dépendance économique.

Mais lorsqu'un petit État applique froidement une ligne diplomatique constante, sa souveraineté devient soudain douteuse.

Le véritable problème des Chagos n'est peut-être pas Maurice. Le véritable problème est que le droit international entre désormais en collision frontale avec les réalités de puissance.

Depuis les avis de la Cour internationale de justice et des Nations unies, Londres sait que sa position juridique sur l'archipel est devenue extrêmement fragile. Pourtant, la logique militaire américaine impose une autre réalité : Diego Garcia ne peut être abandonnée, ni même placée dans une zone d'incertitude stratégique.

C'est pourquoi le traité négocié entre Londres et Port-Louis représentait un compromis historique : reconnaître la souveraineté mauricienne tout en sanctuarisant la présence militaire occidentale pour 99 ans. Mais l'arrivée de Donald Trump et la montée des faucons républicains ont changé l'équation. À Washington, D.C., certains ne veulent plus d'ambiguïté. Dans leur lecture du monde, tout espace non totalement aligné sur les États-Unis risque tôt ou tard de tomber dans l'orbite chinoise.

Maurice découvre ainsi une vérité que beaucoup de petits États apprennent aujourd'hui à leurs dépens : dans le nouveau désordre mondial, même la neutralité devient suspecte. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend cette crise si dangereuse. Car lorsque les grandes puissances cessent de croire à la souveraineté des petits pays, le droit international lui-même commence lentement à perdre son sens.