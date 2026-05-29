Congo-Kinshasa: Une réunion à Kalemie pour renforcer l'intégration économique de la région

Malgré la signature des accords stratégiques de Washington pour la paix à l'est de la RDC, le gouvernement de Kinshasa et l'AFC-M23 soutenu par le Rwanda s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu. Des attaques par drones sont rapportées, notamment dans les hauts plateaux de Minembwe, au Nord-Kivu, et très récemment à l'aéroport de Kisangani. Pour éviter la guerre répétitive dans cette partie de la RDC et dans la région des Grands Lacs, la France appelle au renforcement de l'intégration économique régionale et surtout à l'unité continentale.

L'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, a mis l'accent sur le besoin d'une meilleure intégration économique ce mercredi 27 mai à Kalemie lors du salon de la construction Expo Béton. Cette option est soutenue également par les diplomates angolais, ougandais et éthiopiens, aussi présents à Kalemie.

Pour résoudre la crise à l'est de la RDC, Kinshasa et Washington ont signé un accord stratégique au plan sécuritaire et économique. Cependant, les portes de la RDC ne sont pas fermées, a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le président du Sénat, au cours du forum Expo Béton. « Au niveau du Parlement, nous avons eu à ratifier l'accord signé entre la RDC et les États-Unis. Et nous disons qu'au-delà de cette stratégie, nous restons ouverts à tous les autres investissements qui souhaitent venir dans la zone », assure-t-il.

Pour sa part, la France soutient l'option de l'intégration économique régionale contenue dans cet accord afin de promouvoir la paix. C'est le cas du projet de la centrale hydroélectrique Ruzizi 3 qui alimente en électricité le Rwanda, le Burundi et une partie de la RDC, et pour lequel Kinshasa a sollicité de la France l'obtention d'un financement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais Rémi Maréchaux, présent à ce forum, va plus loin. « Ce que nous souhaitons pour le continent africain est une intégration continentale. Et pour cela, la RDC est la clé car c'est le seul pays qui appartient à trois sous-régions. La RDC appartient à la SADC, à la communauté de l'Est et à celle de l'Afrique centrale. Et que sans une RDC stable, on n'aura pas cette unité du continent africain », conclut-il. Pour la France, lorsque les pays défendent des intérêts communs, il est difficile de se faire la guerre.