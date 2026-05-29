Madagascar: À BONN - Spass Gasy met la Grande île à l'honneur

Le temps d'un week-end de Pentecôte, Bonn a vibré au rythme de Madagascar. Organisée par Mah'Event, la quatrième édition de Spass Gasy a une nouvelle fois transformé le gymnase de la ville allemande en un véritable carrefour de la culture malgache, réunissant membres de la diaspora, artistes, sportifs et passionnés venus partager des moments de convivialité et de transmission culturelle.

Au-delà des rencontres sportives, l'événement s'est surtout imposé comme une vitrine du savoir-vivre malgache en Europe. Gastronomie, musique, danse et échanges culturels ont rythmé les deux journées, offrant aux participants l'occasion de renouer avec leurs racines dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Les spécialités culinaires malgaches ont particulièrement attiré le public. Le « vary sy laoka», les plats composés et d'autres saveurs du pays ont rencontré un véritable succès auprès des visiteurs. Les animations culturelles ont également contribué à l'ambiance festive avec la participation d'artistes comme Zakai, des jeunes talents malgaches, des danseurs ainsi que des slameurs de Madagaslam.

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« Nous sommes satisfaits de cette édition. Les améliorations apportées, notamment sur la sonorisation et la restauration, ont permis de mieux mettre en valeur la culture malgache », a déclaré Mahefa Rajoharison, fondateur de Mah'Event et président de Spass Gasy. Malgré quelques ajustements dans la programmation, il estime que l'esprit communautaire et culturel de l'événement a été pleinement préservé.

Le volet sportif a également marqué cette édition avec le tournoi de basketball, qui a renforcé l'esprit de solidarité entre les participants. Chez les dames, l'équipe FBC, venue d'Allemagne, a remporté la compétition, tandis que Team Baobab, représentant la France, s'est imposée chez les hommes.

Créé pour rassembler les Malgaches vivant en Europe autour de leurs traditions, Spass Gasy continue de grandir au fil des éditions.