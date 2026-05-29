Madagascar: Sécurité alimentaire - L'État régule les prix du riz dans les zones enclavées de l'Est

La State Procurement of Madagascar (SPM) a injecté 50 tonnes de riz subventionné dans plusieurs communes enclavées de l'Est afin de faire baisser les prix et de soutenir le pouvoir d'achat des ménages.

Le prix du riz est en baisse dans les régions reculées de l'Est de Madagascar. « La récolte vient de commencer, entraînant une légère baisse du prix de la mesure de riz à 600 ariary pour le stock et à 700 ariary pour la variété locale. Les autorités ont par ailleurs annoncé, mercredi, qu'il devrait prochainement descendre à 500 ariary », a témoigné un habitant d'Antanambao-Manampotsy, hier.

Pour faire face aux difficultés d'approvisionnement qui frappent ces communes enclavées, la State Procurement of Madagascar (SPM) a mené une opération de régulation des prix à Marolambo et Antanambao-Manampotsy le 27 mai. Elle y a injecté 50 tonnes de riz subventionné. Dans ces localités, les prix étaient devenus difficilement accessibles pour la population.

La mesure de riz atteignait auparavant 1 000 ariary à Antanambao-Manampotsy. En raison de leur faible pouvoir d'achat, les habitants limitaient leurs achats. Ils doivent attendre la récolte pour obtenir des revenus, alors que la prochaine campagne s'annonce peu favorable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette opération prouve qu'il est tout à fait possible de réguler le marché du riz, même dans les zones les plus isolées de l'île. Cela s'explique par la volonté de la SPM d'assumer son rôle, mais aussi par l'engagement politique de l'État à soutenir nos actions, afin de préserver à la fois le pouvoir d'achat des consommateurs et les revenus des producteurs», a déclaré Guilot Ramilison, directeur général de la SPM.

Revenus suffisants

Cette initiative a été menée en collaboration avec Michela Haingotiana Angèle Andriamadison, ministre du Commerce et de la Consommation, Fidèle Razarapiera, vice-président de l'Assemblée nationale, et les collectivités locales. Elle vise à garantir à la population un accès à cet aliment de base grâce à des prix subventionnés. Les 50 tonnes seront écoulées avant le 26 juin, date de la récolte, afin d'éviter un effondrement des cours à cette période et de garantir aux paysans des revenus suffisants pour leur production future.

La SPM, aux côtés de la Présidence de la République, du ministère du Commerce et de la Consommation, ainsi que du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, prévoit de suivre de près l'évolution des prix sur l'ensemble du territoire.

Les autorités identifieront les zones enclavées ou déficitaires où les prix sont trop élevés pour les ménages afin d'y mener de nouvelles opérations de régulation par injection de riz.

Enfin, les surstocks seront rachetés dans les régions concernées pour éviter de lourdes pertes économiques aux riziculteurs et aux collecteurs, tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs.