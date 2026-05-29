Madagascar: Distillerie - Le rhum arrangé conquiert le marché intérieur

Des rhums arrangés et eaux-de-vie à base de fruits locaux sont exposés à la FEPA afin de valoriser le savoir-faire artisanal malgache et séduire le marché intérieur.

Des rhums arrangés raffinés et des eaux-de-vie élaborées à partir de fruits naturels locaux sont exposés à la Foire de l'Élevage et de la Production Agricole (FEPA), organisée à Nanisana par le Malagasy Professionnel de l'Élevage. L'événement, qui se déroule du 28 au 31 mai, a pour objectif de valoriser les productions locales.

Ces produits artisanaux, fabriqués à base de fruits naturels malgaches, sont présentés comme une alternative locale destinée au marché intérieur. Ils sont exposés au stand 42 de la foire, où ils attirent l'attention des visiteurs grâce à leur diversité et leur transformation à base de matières premières locales.

La production repose sur une transformation entièrement locale, utilisant des fruits cultivés sur place et des approvisionnements issus de fournisseurs agricoles régionaux. La capacité annuelle est estimée à environ 20 000 litres, un volume encore dépendant de la saisonnalité des récoltes.

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Usages médicinaux

Selon les responsables du projet, le positionnement reste exclusivement tourné vers le marché local. « À ce stade, aucune exportation n'est réalisée », précise la direction.

Sur le plan technique, un enseignant-chercheur associé au projet met en avant un procédé de distillation reposant sur un équipement de 12 mètres, permettant d'éliminer certaines substances issues de la fermentation, notamment le formol, afin d'améliorer la qualité et la sécurité des produits.

Ces boissons s'inscrivent également dans un cadre réglementaire encadrant le « toaka gasy » et bénéficient d'une certification de consommabilité. Des recherches sont en cours pour optimiser les procédés de transformation.

Au-delà de leur dimension économique, ces produits sont également associés, selon les promoteurs, à des usages dits médicinaux, notamment contre l'hypertension, les douleurs dentaires et le rhume.

À travers leur présentation à la FEPA, ces rhums arrangés et eaux-de-vie à base de fruits naturels visent à renforcer leur position sur le marché intérieur tout en valorisant les fruits locaux et le savoir-faire artisanal malgache. La production est portée par la société Gaē & Gabi, installée à Ambodinifody, Moramanga.