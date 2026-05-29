Madagascar: Anosizato - Des usagers protestent contre la régulation de la circulation

Le nouveau plan de circulation destiné à fluidifier le trafic entre Ampitatafika et le pont d'Anosizato (RN1) fait débat. Ce changement suscite des avis très partagés sur le terrain. Des usagers sont mécontents face au bouleversement de leurs habitudes.

« Ce matin, j'ai pris le bus à 7h40 et je ne suis arrivée à Anosizato qu'à 8h50, ce qui m'a valu une heure de retard à mon rendez-vous. Avant, nous pouvions anticiper grâce aux horaires fixes de la double file. Désormais, c'est l'inconnu. Avec l'ancienne organisation, un départ à 8 heures me permettait de rejoindre Anosizato en à peine cinq minutes », lance une habitante d'Ampitatafika pour témoigner de son calvaire quotidien.

D'autres automobilistes constatent une nette amélioration. À l'inverse, Herizo, un habitant d'Alakamisy Fenoarivo, se réjouit d'une meilleure fluidité. « J'ai circulé sur cet axe mardi, mercredi et ce jour, et j'ai constaté une amélioration. Certes, il y a encore de l'embouteillage. Mais nous n'avons plus à attendre une heure avec l'ancien plan de circulation qui donnait la priorité à la zone où il y a le plus de véhicules », lance-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouveau dispositif consiste à réduire la durée du système de « double file » à environ 10 minutes, ou un peu plus selon la situation. Les autorités ont pris cette mesure car l'attente prolongée imposée par l'ancien système pénalisait une grande partie des automobilistes, les usagers n'ayant pas tous la même destination.