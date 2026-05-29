Madagascar: Agroéconomie - La FEPA met en avant les filières agricoles et d'élevage

La 18e édition de la Foire de l'Élevage et de la Production Agricole (FEPA), organisée à Nanisana du 28 au 31 mai par les Professionnels de l'Élevage de Madagascar (MPE), connaît une forte affluence depuis son ouverture. Placé sous le thème des énergies renouvelables appliquées à la production, l'événement entend favoriser les échanges entre producteurs, investisseurs, établissements bancaires et porteurs de projets agricoles.

La Foire de l'Élevage et de la Production Agricole (FEPA) met en lumière les filières agricoles et d'élevage. Organisée à Nanisana par les Professionnels de l'Élevage de Madagascar (MPE), cette 18e édition attire de nombreux visiteurs venus découvrir les initiatives et opportunités proposées dans le secteur.

Cette année, la foire met l'accent sur les énergies renouvelables appliquées à la production agricole et animale. Plusieurs partenaires soutiennent l'événement, parmi lesquels Yas Mbalika et des établissements bancaires. Leur présence contribue à élargir l'audience de la manifestation auprès des producteurs, des entrepreneurs et du grand public.

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Au-delà de la vente de produits et de matériels agricoles, les organisateurs souhaitent créer un espace d'échanges et de visibilité pour les exposants. Selon M. Anja, technicien au sein du MPE, la foire joue un rôle important dans la structuration du secteur.

Solutions

« La foire ne vise pas seulement à vendre, mais à faire connaître aux visiteurs et aux nouveaux clients l'existence de chaque stand, afin qu'ils s'en souviennent lorsqu'ils entreront dans ce secteur. »

Afin de renforcer les liens entre la formation et le monde professionnel, des étudiants spécialisés en agriculture et en élevage ont également été associés à cette édition. Plusieurs stands présentent par ailleurs des équipements et du matériel agricoles, illustrant la diversité des solutions proposées aux exploitants.

La présence des banques figure parmi les principaux centres d'intérêt des visiteurs. Les entrepreneurs agricoles y voient l'occasion de s'informer sur les possibilités de financement et d'accompagnement de leurs projets.

« Nous sommes venus pour développer notre entreprise et nous avons appris qu'il y a des stands de banques présents ici », témoigne un visiteur.