Madagascar: Approvisionnement en électricité - Un délestage tournant touche Antananarivo

29 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) a subi plusieurs coupures d'électricité, hier soir, en pleine heure de pointe.

« Une première coupure est survenue vers 17h 30. Elle a duré une trentaine de minutes et a été suivie par plusieurs microcoupures », témoigne Faralahy, un habitant d'Ambohimangakely. De nombreux quartiers ont été touchés par ce que la Jirama a confirmé être un délestage tournant.

Ce rationnement de l'électricité a été appliqué par tranches de 30 minutes par secteur, précisément entre 17h 30 et 20h 30, selon la Jirama.

« La production d'électricité de la centrale AfriPower (ex-Symbion) à Mandroseza rencontre des difficultés suite à une panne de turbo sur l'un de ses générateurs, ce qui entraîne un déficit de 9 MW sur le RIA. Alors que les techniciens espéraient terminer les réparations à temps, le chantier a pris du retard, obligeant la compagnie à instaurer un délestage tournant ce soir », a expliqué Manda Ny Aina Nomena, directeur général adjoint de la Jirama, au sujet de l'origine du problème.

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Le responsable a toutefois tenu à rassurer les usagers quant à un retour à la normale imminent de l'électricité. « Nous prévoyons une fin des travaux demain, avant la pointe de consommation », indique-t-il.

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