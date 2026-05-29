Madagascar: Handball/IHF Trophy - Les Akio cadets domptent les Comoriens

Les cadets malgaches ont signé une deuxième sortie convaincante lors de l'IHF Trophy Zone 7 disputé au Palais des Sports de Mahamasina. Opposés aux Comoriens lors de la deuxième journée, les jeunes Akio se sont imposés sur le score de 37 à 27 après une rencontre longtemps indécise devant un public peu nombreux.

Longtemps accrochés par une vaillante équipe des Comores, les jeunes Akio ont fini par faire parler leur puissance en seconde période pour décrocher une large victoire méritée. Le début de match a pourtant été compliqué pour les Malgaches.

Après huit minutes de jeu, Madagascar menait de justesse 7-6 avant de voir les Comores revenir à hauteur (7-7). Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup durant toute la première période. Malgré plusieurs pertes de balle offensives côté malgache, les Akio ont réussi à conserver le contact grâce à leur efficacité devant le but.

Les Comoriens ont même pris l'avantage à plusieurs reprises, menant 13-11 à dix minutes de la pause. Mais les Malgaches ont su réagir dans les derniers instants pour revenir au score puis reprendre l'avantage avant la mi-temps. Les Akio regagnaient les vestiaires avec une courte avance, 16-15.

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Au retour des vestiaires, les Comores ont encore résisté durant plusieurs minutes, recollant à 18 partout. Mais Madagascar a progressivement accéléré le rythme. Plus agressifs en défense et plus rapides dans les transitions, les Akio ont commencé à creuser l'écart à partir du milieu de la seconde période.

Le break décisif est intervenu à vingt minutes de la fin lorsque les Malgaches ont porté le score à 26-22, avant d'enchaîner les réalisations pour mener 32-23 puis 36-24 dans les dernières minutes. Supérieurs physiquement et plus efficaces collectivement, les Akio ont finalement remporté une victoire nette, 37 à 27, sous les encouragements du public de Mahamasina.

« C'était un peu difficile durant la première période avec les Comoriens, très accrocheurs. En seconde période, nous avons changé de stratégie car la victoire était obligatoire et cela a payé », confie Emile Hervé Rafanomezantsoanantenaina, entraîneur des Akio cadets.