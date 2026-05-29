Madagascar: Football/Quarts de finale - Elgeco Plus se qualifie sur le fil en demi-finale

Qualification sur le fil. Deux équipes de la conférence Sud sont qualifiées pour les demi-finales de la Pure Play Football League (PFL). Après la qualification du Disciples FC Vakinankaratra dimanche, Elgeco Plus a validé hier son ticket pour le Final Four.

Le club champion de Madagascar en titre a souffert sur sa pelouse pour écarter FC Rouge au quart de finale retour, hier au By-Pass. Ce dernier avait déjà battu l'équipe du By-Pass au quart aller le 17 mai à Betongolo. Il a fallu procéder à la séance de tirs au but à la fin du temps réglementaire après l'unique but marqué par l'équipe hôte (1-1, tab 4-2).

« Les joueurs ont eu un mental d'acier, la rage de vaincre malgré les nombreuses occasions ratées. Ils étaient confiants face à une équipe résistante », a souligné le coach Oelison « Careca » Rafanomezantsoa.

L'équipe hôte a imposé son jeu dès l'entame de la rencontre. Son attaquant camerounais, Ismaïl, a raté sa première tentative, un tir en force droit sur le portier des Rouges, Dannic (4e). Elgeco Plus a poursuivi son rouleau compresseur mais FC Rouge a riposté avec des contre-attaques rapides. Les deux formations ont été dos à dos.

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Très tendu

La deuxième occasion nette du club sextuple vainqueur de la coupe a été le coup de tête du latéral droit, Lalane, repoussé par la barre transversale (23e). Sans tarder, après avoir éliminé le défenseur droit, Tino a servi Nona au lieu de frapper directement, et la balle a été interceptée par le camp adverse (25e). Le même Nona a frappé en demi-volée du pied gauche au coin gauche de la surface et le ballon a frôlé la lucarne (29e).

Elgeco Plus a, par la suite, raté à son tour deux occasions, dont un coup franc du défenseur Tsila, boxé par Dannic au deuxième poteau (35e), ainsi que la tentative de tête de Doddy dans la petite surface, qui a raté le cadre (38e). Le score est resté vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes du coach Careca ont ouvert la marque. Ismaïl a profité d'un tir mal capté par Dannic (49e). Le match est devenu de plus en plus tendu et musclé. Elgeco Plus jouait à dix après l'expulsion du défenseur Lalane (83e).

La rencontre a même été interrompue à deux reprises en raison des accrochages et des bagarres entre les joueurs, mais l'incident a été vite réglé. Le président de la fédération, Alfred Andriamanampisoa, qui a voulu intervenir et est descendu au bord de l'accès au terrain, a été hué par les spectateurs et est vite remonté à son siège.

Le score est resté inchangé au terme des 90 minutes. Selon le règlement, en cas d'égalité, les deux formations procèdent directement aux tirs au but. Elgeco Plus a marqué quatre tirs contre deux pour FC Rouge.

« Nous avons essayé d'imposer notre jeu offensif sans considérer notre avantage, le but marqué à l'aller. Nous avions constaté beaucoup trop de ratages », regrette le coach des Rouges, Fenosoa Ratolojanahary. Les deux autres quarts de finale auront lieu le 3 juin au By-Pass. Le match retour Ajesaia - AS Sainte-Anne est programmé à 11h30 et la rencontre en format unique Cosfa - CFFA à 14 heures.