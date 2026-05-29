Madagascar: Rallye Motul 7 - Huit spéciales au menu des trente-neuf équipages

29 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Coup d'envoi. Les trente-neuf prétendants au titre démarrent la saison par le Rallye Motul 7, disputé sur un format sprint de deux jours. Ce rallye inaugural se dispute les vendredi et samedi. Le club organisateur FMMSAM propose aux concurrents huit épreuves spéciales longues, pour un total de 72 km, dont deux différentes.

Quatre spéciales, dont deux distinctes, sont au programme ce vendredi. Les ES Anjeva-Ambohimahatsinjo (10,40 km) seront empruntées à deux reprises ce matin. Le départ de la première voiture est prévu à 10h 30. Dans l'après-midi, les équipages engagés effectueront deux passages à l'ES Ambohiboahangy-Ambohimahatsinjo (7,60 km). Les concurrents reprendront samedi l'inverse de ces mêmes spéciales de la première journée.

Les épreuves spéciales

Vendredi 29/05 :10h 30 (ES1) Anjeva1-Ambohimahatsinjo (10,40 km)12h 43 (ES2) Anjeva2-Ambohimahatsinjo (10,40 km)14h 46 (ES3) Ambohiboahangy1-Ambohimahatsinjo (7,60 km)16h 29 (ES4) Ambohiboahangy2-Ambohimahatsinjo (7,60 km)

Samedi 30/05 :

7h 10 (ES5) Ambohimahatsinjo1-Anjeva (10,40 km)

9h 24 (ES6) Ambohimahatsinjo2-Anjeva (10,40 km)

12h 11 (ES7) Ambohimahatsinjo3-Ambohiboahangy (7,60 km)

14h 04 (ES8) Ambohimahatsinjo4-Ambohiboahangy (7,60 km

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