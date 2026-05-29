Madagascar: À Paris - Vingt-cinq artistes réunis autour du « Lamba Ho any »

La 12e édition de MadagasyArt met à l'honneur la création malgache contemporaine à la Galerie du 59 Rivoli jusqu'au 7 juin.

La scène artistique malgache prend une nouvelle fois ses quartiers au coeur de Paris. À travers l'exposition « Lamba Ho any», la 12e édition de MadagasyArt rassemble vingt-cinq artistes à la Galerie du 59 Rivoli, un espace culturel emblématique de la capitale française. Le vernissage officiel se tient ce jour, tandis que l'exposition restera ouverte au public jusqu'au 7 juin.

Au total, vingt-cinq artistes présentent leurs oeuvres, dont douze artistes malgaches présents sur place pour rencontrer le public et partager leurs démarches artistiques. Parmi eux figurent notamment Amir.J, Dina Mitia, Rabearivelo, Mianoka, Solo Razafindrazafindraf, TangalaMamy ainsi que Taraoo Taran Lovato.

Portée par le collectif MadagasyArt sous la direction du Suisse marocain, cette nouvelle édition confirme la volonté de promouvoir l'art malgache contemporain à l'international. Peinture, univers graphiques et expressions artistiques variées se côtoient dans une exposition qui met en avant la diversité des regards et des sensibilités des artistes invités.

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Au fil des éditions, MadagasyArt s'est progressivement imposé comme un rendez-vous important pour les artistes malgaches à Paris. L'événement offre une visibilité précieuse à la création contemporaine malgache tout en favorisant les échanges culturels avec le public européen.

« MadagasyArt devient un événement annuel pour une exposition à Paris pour les artistes malgaches », explique Taraoo Taran Lovato. L'artiste souligne également le caractère exceptionnel de cette édition marquée par la forte présence d'artistes invités. « Cette année, plus de 20 artistes malgaches sont invités et c'est une première qu'autant soient invités », précise-t-il.

Au-delà de l'exposition, « Lamba Ho any » illustre aussi la dynamique actuelle de l'art malgache sur la scène internationale. Grâce à des initiatives comme MadagasyArt, les artistes bénéficient d'espaces de diffusion qui leur permettent de faire découvrir leurs univers au-delà des frontières de Madagascar.