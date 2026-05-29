Afrique: Une coopération industrielle tuniso-italienne tournée vers le continent en débat à Monreale

Le représentant du Centre de promotion des exportations à Milan, Anis Al Basti, a indiqué qu'un partenariat industriel tuniso-italien permettant d'atteindre une valeur ajoutée locale d'au moins 35 % en Tunisie ouvre automatiquement un accès préférentiel aux marchés africains membres du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) ainsi qu'à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Cette déclaration a été faite lors d'une conférence consacrée à la Tunisie, organisée dans le cadre de la manifestation « Africiliana », tenue du 24 au 26 mai 2026 à Monreale, en Sicile. L'événement s'inscrit dans une dynamique de promotion des échanges économiques et culturels entre la Tunisie et l'Italie.

Selon Al Basti, ce dispositif repose sur un mécanisme de production industrielle conjointe orientée vers les marchés africains, permettant de bénéficier des accords commerciaux existants. Il a également mis en avant les opportunités offertes aux entreprises tunisiennes et italiennes dans le cadre d'un partenariat tripartite associant la Tunisie, l'Italie et l'Afrique subsaharienne.

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La rencontre, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique sous l'égide du consulat de Tunisie à Palerme représenté par le consul Mohamed Ali Mahjoub, a mis en lumière les avantages comparatifs de la Tunisie en tant que partenaire industriel stratégique pour l'Italie. Les intervenants ont notamment souligné la performance des exportations tunisiennes vers le marché italien, en particulier les dattes Deglet Nour, les artichauts frais, les tomates séchées et l'huile d'olive en vrac.

La session a également été enrichie par une présentation sur le climat des affaires en Tunisie assurée par un représentant de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur à Milan. Des stands dédiés aux produits artisanaux tunisiens ainsi que des animations culturelles ont été organisés sur la place de la mairie de Monreale.