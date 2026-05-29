Tunisie: Coupe du monde 2026 - L'équipe nationale en stage à Tabarka - Lamouchi se veut rassurant

Critiqué, attaqué, le sélectionneur national a essayé hier, face aux médias, de reprendre l'image de quelqu'un qui demeure confiant et sobre. Pour lui, tout va pour le mieux.

Un Sabri Lamouchi seul face aux micros et aux questions des médias hier à Tabarka. Ce n'était pas une bonne organisation de ce contact avec les médias, mais l'essentiel pour Lamouchi était de parler et de renvoyer l'image d'un sélectionneur confiant et au-dessus de toutes les polémiques autour de la liste ainsi que d'autres sujets.

Fidèle à son habitude, il a joué la même carte, c'est-à-dire, parler avec un ton sûr, avec un accent fort et une confiance, quitte à rentrer dans des échanges tendus ou presque avec certains de ses interlocuteurs. On lui a parlé des différents joueurs débarqués, de leur état de santé, de leur fraîcheur, du travail qu'on leur a préparé. «Vu que les joueurs n'ont pas le même niveau athlétique, qu'ils n'ont la même fraîcheur, il y avait un travail varié, différencié et individualisé.

Pour le moment, tout va bien, les joueurs progressent et tendent de plus en plus vers le niveau athlétique souhaité» a dit Lamouchi qui a rassuré également sur l'état de santé de Mastouri qui n'a pas de blessure comme c'est relayé sur les réseaux sociaux.

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Lamouchi a parlé aussi pour rappeler l'intérêt de fuir les polémiques (dont celle liée à la présence de son fils aux entraînements) et de se mettre plus sur les questions tactiques, en premier lieu les deux tests amicaux face à l'Autriche et à la Belgique.

Et même s'il a voulu paraître imperturbable par la razzia des critiques après la dernière liste retenue, Lamouchi était vexé et gêné par ce qu'on a dit sur lui. A chaque fois, il rappelait l'intérêt de ne pas rentrer dans les fausses polémiques «hors sujet», assurant: «Le second tour, j'y crois»

La position du sélectionneur est claire : «Le second tour au mondial, j'y crois. Et j'essaye de passer ce message aux joueurs, sinon, ils ne seront pas motivés si leur entraîneur n'y croit pas». Une qualification au second tour sera un exploit pour l'équipe nationale.

Et donnera à Lamouchi une réelle légitimité après son arrivée en équipe. «J'essaye de passer des messages de confiance aux joueurs. Le second tour, ce sera très dur, mais pas impossible». a-t-il rappelé.