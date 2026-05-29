Tunisie: Un trio arbitral français pour le match Autriche-Tunisie à Vienne

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération autrichienne de football a annoncé que la rencontre amicale entre la sélection nationale tunisienne et son homologue autrichienne sera dirigée par un trio arbitral français.

L'arbitre international Jérémie Pignard a été désigné pour officier lors de cette confrontation. Il sera assisté de Aurélien Drouet et Alexis Douger.

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera, quant à elle, supervisée par Bastien Dechepy.

La rencontre se déroulera au stade olympique Ernst-Happel de Vienne, en Autriche.

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