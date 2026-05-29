Tunisie: Bizerte - Le bilan de l'accident d'El Alia s'élève à 7 morts

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le bilan de l'accident de la route survenu jeudi soir 28 mai 2026 sur la route nationale n°8, au niveau de la zone de la colline dans la délégation d'Alia (gouvernorat de Bizerte), est passé à sept morts, selon une source sécuritaire.

D'après la même source, six personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis qu'une femme a succombé à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte.

Le drame a également fait six blessés, dont un enfant âgé de quatre ans. Les victimes ont été évacuées vers l'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte ainsi que vers l'hôpital local d'Alia, afin de recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, les corps des victimes ont été transférés au service de médecine légale de l'hôpital universitaire Habib Bougatfa pour autopsie et identification des causes exactes des décès. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cet accident.

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