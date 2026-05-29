Tunisie: Aujourd'hui, journée internationale des casques bleus - Le rôle historique du paysdans les opérations de maintien de la paix

La Tunisie célèbre aujourd'hui, 29 mai, comme partout dans le monde, la Journée internationale des Casques bleus. Une occasion pour rendre hommage à ceux qui ont consacré leur vie pour servir les causes de la paix et de la sécurité internationales et immortaliser les sacrifices des hommes et des femmes qui ont servi sous la bannière des Nations unies dans les zones de conflit.

Depuis son indépendance le 20 mars 1956, la Tunisie a contribué à soutenir les efforts de maintenir la paix et la sécurité internationales, en déployant ses forces armées dans plusieurs missions onusiennes et africaines dans des zones de conflit et de tension à travers le monde, et ce, à partir de 1960 sous la bannière des Nations unies, puis dans le cadre des missions de l'Union africaine et jusqu'à aujourd'hui.

Selon des données publiées sur le site officiel du ministère de la Défense nationale, les forces armées tunisiennes ont participé à 20 missions de maintien de la paix, dont 16 sous la bannière des Nations unies et 4 sous celle de l'Union africaine. La Tunisie continue à ce jour de participer à certaines missions internationales, notamment la mission des Nations unies pour la réalisation de la stabilité en République démocratique du Congo.

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Selon ces mêmes données, le nombre de militaires tunisiens ayant participé à des missions de maintien de la paix depuis le début de la participation tunisienne en 1960 dépasse les 10.000, ce qui place la Tunisie parmi les principaux pays africains et arabes contribuant aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Environ 700 soldats tunisiens de maintien de la paix, dont une cinquantaine de femmes, participent actuellement à nombre de missions onusiennes. En effet, la Tunisie occupe la 18e place mondiale en termes de nombre de participants aux opé- rations de maintien de la paix de l'ONU, selon les données de l'organisation.

La remise du prix international Trailblazer au Commandant Ahlam Douzi, membre de l'institution militaire, en tant que meilleure femme dans le domaine de la justice et de la réforme pour l'année 2024, constitue une nouvelle preuve de la grande confiance dont jouissent les forces et les cadres tunisiens déployés au sein des missions onusiennes de la paix ainsi qu'une reconnaissance de leurs précieuses contributions au soutien des efforts internatio- naux pour préserver et renforcer la paix et la sécurité internationales et régionales.