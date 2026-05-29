Tunisie: Intoxication à Sidi Bouzid - La piste de la pastèque écartée

Deux personnes sont décédées et sept autres ont été prises en charge après une intoxication survenue au sein d'une même famille à Menzel Meknassi, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Selon le député à l'Assemblée des représentants du peuple, Badr Eddine Gammoudi, l'état de santé des survivants est actuellement stable.

Les faits se sont produits lors d'un repas familial organisé jeudi à l'occasion de l'Aïd. La famille aurait consommé un couscous, une salade et des boissons, avant que plusieurs membres ne présentent des symptômes graves d'intoxication.

Une première victime est décédée sur place, tandis qu'une seconde est morte après son transfert à l'hôpital local de Menzel Meknassi. Les autres personnes touchées ont ensuite été évacuées vers l'hôpital universitaire de Sidi Bouzid pour y recevoir les soins nécessaires.

Le député a souligné la rapidité de la dégradation de l'état des victimes, tout en pointant les difficultés structurelles du système de santé dans la région, notamment l'absence d'une unité d'urgence médicalisée (SMUR).

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Concernant les causes de l'intoxication, Badr Eddine Gammoudi a écarté certaines hypothèses circulant sur les réseaux sociaux, notamment celle liée à la consommation de pastèque ou de boissons gazeuses, affirmant que ces produits n'étaient pas présents sur la table. Il a également précisé qu'un des membres intoxiqués n'avait pas consommé de boissons gazeuses.

Les causes exactes de ce drame restent pour l'heure indéterminées et devront être confirmées par les analyses médicales et les enquêtes en cours.