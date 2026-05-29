Tunisie: Au pays - Des cellules orageuses annoncées dans ces régions

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Selon un bulletin de l'Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du pays au cours de la matinée, avant de devenir progressivement plus chargé dans l'après-midi.

Des passages nuageux plus denses sont attendus sur les régions ouest du nord et du centre, ainsi que sur l'extrême sud. Ces zones pourraient être concernées par l'apparition de cellules orageuses locales, accompagnées de pluies.

Le vent soufflera du secteur est, faible à modéré. La mer sera peu agitée.

Les températures maximales oscilleront entre 27 et 32 degrés sur les côtes et les hauteurs, tandis qu'elles varieront entre 33 et 37 degrés dans le reste du pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.