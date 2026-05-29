Tunisie: Au pays - Des cellules orageuses annoncées dans ces régions

Selon un bulletin de l'Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du pays au cours de la matinée, avant de devenir progressivement plus chargé dans l'après-midi.

Des passages nuageux plus denses sont attendus sur les régions ouest du nord et du centre, ainsi que sur l'extrême sud. Ces zones pourraient être concernées par l'apparition de cellules orageuses locales, accompagnées de pluies.

Le vent soufflera du secteur est, faible à modéré. La mer sera peu agitée.

Les températures maximales oscilleront entre 27 et 32 degrés sur les côtes et les hauteurs, tandis qu'elles varieront entre 33 et 37 degrés dans le reste du pays.