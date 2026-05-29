Sénégal: Antonio Guterres rappelle la 'responsabilité commune' de respecter l'action des Casques bleus

Dakar — Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a rendu hommage aux 50 000 Casques bleus déployés actuellement à travers le monde, réaffirmant la responsabilité commune de respecter et d'appuyer l'action des soldats de la paix.

"À l'heure actuelle, plus de 50 000 Casques bleus des Nations unies sont déployés dans le monde et protègent la population civile. Loin de chez eux, dans certains des lieux les plus dangereux de la planète, ils apaisent les tensions entre des parties hostiles, supervisent l'acheminement de l'aide, contribuent au bon déroulement des élections et créent un espace propice aux solutions politiques", a-t-il souligné.

Dans une déclaration publiée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale dédiée vendredi aux Casques bleus, le chef de l'ONU dit rendre hommage aux soldats de de la paix, insistant sur la responsabilité commune de respecter et d'appuyer l'action des soldats de maintien de la paix.

"Nous rendons hommage aux quelque 4 500 soldates et soldats de la paix qui ont perdu la vie depuis 1948, dont 59 l'an dernier. Personne ne devrait mourir au service de la paix", a martelé Antonio Guterres.

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Il a souligné le fait que les attaques visant les Casques bleus constituent de graves violations du droit international humanitaire, non sans rappeler le devoir des Etats membres de garantir à tout moment la sécurité du personnel des Nations unies.

Aux yeux du secrétaire général des Nations unies, le maintien de la paix constitue un moyen reconnu, et économe en ressources, de rétablir la stabilité et de redonner espoir dans un contexte d'intensification des tensions.

Il souligné la nécessité de promouvoir un soutien politique constant et un soutien financier fiable aux missions de maintien de la paix dans le monde.

Aussi, appelle-t-il à l'action pour assurer aux Casques bleus des ressources dont ils ont besoin pour mener à bien leurs mandats essentiels en droite ligne du thème de l'édition 2026 de cette journée, à savoir "Investir dans la paix".

"Investir dans le maintien de la paix, c'est investir dans un avenir plus sûr. Nous devons toujours soutenir celles et ceux qui contribuent à rendre la paix possible", a insisté Guterres dont le mandat à la tête des Nations unies s'achève en décembre prochain.