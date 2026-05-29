Afrique: La qualification des Lionceaux pour la finale de la CAN et la Tabaski au menu

Dakar — La qualification de l'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie et la célébration de la fête de la Tabaski sont les sujets traités par les rares quotidiens parvenus vendredi à l'APS.

"Le Sénégal sort le Maroc et file en finale", peut-on lire à la une de Rewmi Quotidien, au sujet de la demi-finale de la CAN des moins de 17 ans ayant opposé les Lionceaux à leurs adversaires marocains.

L'équipe sénégalaise s'est imposée par 7 tirs au but à 6, à l'issue de cette rencontre jouée jeudi à Rabat. Les deux équipes étaient à égalité, 1-1, à l'issue du temps réglementaire.

Les Lionceaux vont affronter en finale l'équipe de la Tanzanie, mardi.

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Walfquotidien traite de la célébration de l'Aïd-el Kébir, la grande fête musulmane communément appelée Tabaski. Le journal note que la crise politique, la dépravation des moeurs et la corruption étaient au coeur des sermons. "Le rappel à l'ordre des imams", affiche le journal à ce sujet.

Rewmi quotidien rapporte que la Tabaski a été "entachée par un meurtre et plusieurs accidents mortels".

A la cité Fadia, à Dakar, un homme a poignardé à mort son frère, de même trois personnes ont perdu la vie dans un accident sur l'axe Kébémer-Ngaye Mékhé, détaille le journal, parlant d'un "Aïd Al-Adha sanglant".