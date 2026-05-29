Sénégal: Touba Toul - Inauguration d'un forage à Mbédié, pour alimenter cinq villages en eau

Touba Toul — La commune de Touba Toul, dans la région de Thiès, s'est dotée d'un forage polarisant cinq villages de la zone, une infrastructure entièrement équipée par la municipalité pour un coût de plus de 24 millions de FCFA, a constaté l'APS.

Selon le maire de Touba Toul, Ameth Dièye, ce forage vient "régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable" auxquels les villages de Mbédié, Keur Aliou Diouf, Sindiane 2, Darou Faye et Mbanghour se trouvaient jusque-là confrontés.

Deux autres villages pourront aussi être raccordés à ce forage, a-t-il relevé lors de la cérémonie d'inauguration, mercredi.

Avant la réception de ce forage, les localités polarisées s'approvisionnaient en eau potable à l'aide de charrettes.

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L'infrastructure hydraulique, d'un débit de 35 mètres-cube par heure, a été réalisée par le PUDC, en collaboration avec le conseil municipal de Touba Toul, qui l'a entièrement équipée. Elle a été réceptionnée le 21 août 2024.

Avant la cérémonie d'inauguration, le maire avait réceptionné, dans le cadre de ce qu'il a appelé une "journée hydraulique", les travaux de solarisation de trois forages situés dans la zone centre de la collectivité territoriale.

Il a appelé les membres du futur comité de gestion à faire preuve de rigueur, tout en exhortant les populations à faire leur possible pour s'acquitter des factures d'eau, afin de garantir la continuité du service. Il leur a également demandé de songer déjà à solariser elles-mêmes leur forage.

Selon Mbaye Diouf, chef du village de Keur Aliou Diouf, cette localité par exemple ne compte qu'un seul puits d'une profondeur de 42 mètres de sa localité, qui tarissait parfois et ne pouvait plus couvrir les besoins en eau des populations locales et de leur bétail.

Les quatre autres villages concernés vivaient aussi de sérieuses difficultés d'approvisionnement en eau.