Ile Maurice: Les réservoirs remplis à 66 %

Les niveaux des réservoirs affichent une baisse marquée par rapport à l'an dernier. Les données de la Water Resources Commission indiquent un taux de remplissage total des réservoirs de 66,4 %, contre 87,4 % à la même période en 2025. Ce recul notable des niveaux de stockage d'eau, observé au 27 mai, traduit une pression sur les ressources hydriques.

Cette situation s'explique notamment par des conditions météorologiques défavorables. Selon les chiffres de la station météorologique de Vacoas, la première quinzaine de mai a été marquée par des conditions atmosphériques sèches sur l'ensemble de l'île. Cette période est classée comme la quatrième première quinzaine de mai la plus sèche enregistrée au cours des 20 dernières années.

Les précipitations cumulées se sont élevées à 38 mm, soit 46 % de la moyenne à long terme. La région ouest a enregistré les plus faibles précipitations, avec seulement 1 mm, représentant 4 % de la moyenne habituelle.

Cette situation se reflète dans le niveau des différents réservoirs. Mare-aux-Vacoas affiche un taux de 48,6 %, tandis que La Nicolière atteint 55,5 %. Piton-du-Milieu se situe à 83,3 %, alors que La Ferme enregistre 50,7 %. Mare-Longue affiche un niveau de 85,2 %, Midlands 81,1 % et Bagatelle 76,9 %.

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À la même période en 2025, les niveaux étaient globalement plus élevés. Mare-aux-Vacoas atteignait 82,6 %, La Nicolière 95,2 %, Piton-du-Milieu 89,3 % et La Ferme 76,2 % . Mare-Longue affichait 77,2 %, tandis que Midlands culminait à 98,1 %.