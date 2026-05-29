Ile Maurice: Bijoux volés - Trois suspects arrêtés

Une commerçante de Gentilly Estate, à Moka, a signalé la disparition de bijoux en or ainsi que de Rs 40 000 en espèces, pour un préjudice total estimé à Rs 1,04 million. Les faits se seraient produits entre le 24 et le 27 mai, en l'absence de la propriétaire. Aucun signe d'effraction n'a été relevé, orientant rapidement les soupçons vers sa femme de ménage.

Saisie de l'affaire, la Criminal Investigation Division de Moka a procédé à trois arrestations le jour même du dépôt de plainte. Marie Isabelle Marjolaine Castel, 35 ans, son époux, Jean Yves Castel, 48 ans, et un bijoutier, Mohammad Al-Aswad Beesassy, 36 ans, basé à Ébène, ont été arrêtés. Les enquêteurs soupçonnent une tentative de revente ou de fonte des bijoux.

Les époux Castel ont reconnu les faits lors des auditions et ont été placés en détention. Le bijoutier est, quant à lui, au centre de Moka.