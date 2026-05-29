Ile Maurice: Haltérophilie - Ketty Lent et Dinesh Pandoo en route pour Glasgow

Ils seront plus d'une centaine à viser un podium durant le concours d'haltérophilie aux Jeux du Commonwealth. Parmi eux, on retrouve nos deux compatriotes, à savoir Ketty Lent et Dinesh Pandoo. La première nommée retrouvera cette compétition pour la troisième fois de sa carrière.

Chef de file incontestée de la discipline à Maurice, Ketty Lent a confirmé son statut international en devenant championne d'Afrique de sa catégorie (-69kg) il y a deux semaines. Lors de cette échéance conti- nentale majeure, elle a décroché trois médailles distinctes, s'emparant de l'or à l'arraché ainsi que de deux distinctions en argent à l'épaulé-jeté et au total olympique. Sa régularité aux plus hauts niveaux continentaux en fait une prétendante sérieuse pour les places d'honneur en Écosse.

À ses côtés, Dinesh Pandoo représentera le tableau masculin mauricien. Bien qu'il n'ait pas décroché de podium lors du rendez-vous continental, il s'est illustré en établissant deux nouveaux records nationaux à l'épaulé-jeté et au total olympique.

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Malgré un durcissement des critères de qualification qui a réduit le nombre de qualifiés mauriciens par rapport aux éditions précédentes, les deux leveurs de fonte ont su tracer leur route pour obtenir leur ticket. Le duo poursuit les entraînements, mais le programme devrait être rehaussé dans les prochains jours afin de les mettre en condition pour Glasgow.

Pour rappel, la ville de Glasgow, en Écosse, accueillera la 23e édition des Jeux du Commonwealth du 23 juillet au 2 août 2026. Initialement attribué à l'Australie, l'événement a été relocalisé pour des raisons financières, poussant le comité d'organisation à rationaliser son format. Le programme sportif a été réduit à dix disciplines clés disputées exclusivement sur quatre sites existants, dont l'Emirates Arena.