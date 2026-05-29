Angola: Le PR a confiance dans les compétences de la nouvelle Inspectrice générale de l'Administration d'État

29 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/SB

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce vendredi à Luanda les compétences techniques, l'expérience de gestion et le leadership de Felisbela Maria da Costa Pereira Francisco, qui a été investie en tant qu'Inspectrice générale de l'Administration d'État (IGAE).

Lors de la cérémonie d'investiture au Palais présidentiel, le Chef de l'État a estimé que ce choix témoigne de la volonté de former une nouvelle génération de professionnels nationaux, mettant en avant le parcours de Felisbela Francisco dans ses fonctions précédentes, notamment à la tête du Fonds d'appui au développement agricole (FADA).

João Lourenço a reconnu que cette nouvelle mission diffère du domaine dans lequel la responsable a précédemment exercé ses fonctions, mais a exprimé sa confiance en ses capacités, se fondant sur son expérience professionnelle et académique.

« Le pays compte sur vous non seulement pour le présent, mais surtout pour l'avenir », a déclaré le Président de la République, souhaitant à la nouvelle Inspectrice générale de l'Administration d'État plein succès.

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L'homme d'État a également plaidé pour un exercice de la fonction empreint de vision stratégique et d'une perspective à long terme, et a conseillé de renforcer les mécanismes de contrôle, de transparence et de bonne gouvernance au sein de l'administration publique.

Felisbela Maria da Costa Pereira Francisco succède à João Manuel Francisco, élu Médiateur de Justice par l'Assemblée nationale.

Haut fonctionnaire, elle a travaillé plusieurs années à l'Inspection générale de l'administration d'État (IGAE), où elle occupait le poste d'inspectrice principale et participait à des actions de contrôle et de suivi des organismes et services publics.

En 2023, elle a pris la présidence du Conseil d'administration du Fonds de soutien au développement agricole, institution dédiée au financement et à la promotion du secteur agricole national.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, de ministres et d'autres membres de l'Exécutif.

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