Angola/Maroc: L'équipe nationale angolaise concentrée au Maroc pour les matchs de la FIFA

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football s'est concentrée jeudi à Casablanca, en vue des matchs de la FIFA, qui se dérouleront les 5 et 9 juin au Maroc, face à leurs homologues du Botswana et de la République Centrafricaine.

Selon un communiqué de la Fédération angolaise de football (FAF), 13 des 27 joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé mardi dernier sont déjà disponibles pour le staff technique. Les autres joueurs sont attendus entre le 30 et le 31 juin.

Installés dans un hôtel de la capitale marocaine, les Palancas Negras (équipe nationale angolaise) ont débuté leur entraînement jeudi par une séance de musculation axée sur la récupération et la préparation physique.

Ce vendredi, le programme d'entraînement comprend également une séance de musculation le matin, suivie à 17h00 de la première séance d'entraînement sur le terrain.

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Ils se sont réunis sous les ordres de l'entraîneur Aliou Cissé : le capitaine Jonathan Buatu, Neblú, Dominique, Pedro Bondo, Mário Balbúrdia, Show, Maestro, Megue, Zine, Keliano, Amorzinho, Fernando et Mabilson.

Pour compléter le groupe, ont également été appelés Hugo Marques, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro, David Carmo, Domingos António, Hossi, Eddie Afonso, Kinito, Randy Nteka, Chico Mbanza, Depú, Milson, Mabululu et Ary Papel.