Angola: Le pays souhaite nouer un partenariat avec un institut chinois pour la formation de techniciens maritimes

Luanda — La ministre des Pêches et des Ressources marines, Carmen dos Santos, a exprimé ce jeudi en Chine son intérêt pour le renforcement du partenariat avec le Deuxième Institut océanographique chinois, en vue du transfert de connaissances et de la formation de techniciens angolais.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, la ministre, s'exprimant à l'issue de sa visite à l'institut, a déclaré que l'expertise du Centre pourrait être mise à profit par l'Institut national des pêches et de la recherche marine (INIP) d'Angola.

Elle a souligné son souhait d'apporter au pays des outils géospatiaux afin de garantir l'avenir du secteur.

La ministre a indiqué que l'INIP est actuellement en cours de réforme et pourrait explorer de nouveaux axes de développement scientifique, tels que la géologie marine.

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Carmen dos Santos a salué l'efficacité des études menées par l'institut chinois, les compétences de son personnel, ainsi que la qualité de sa planification et de sa gestion des ressources marines.

« J'ai trouvé extraordinaire que la présentation qui nous a été faite comprenne notre plan de gestion marine. Nous étions très fiers qu'ils reconnaissent l'existence de bases solides et notre volonté de les perfectionner », a-t-elle expliqué.

Le Centre, basé à Hangzhou et dont les recherches ont débuté en 1965, est l'un des plus réputés au monde, ses activités se déroulant principalement dans les océans Indien et Pacifique.

Le Deuxième Institut océanographique dispose actuellement de cinq stations de recherche scientifique et technologique dans l'Arctique, où il préserve la biodiversité et mène des études scientifiques et marines de haut niveau.

L'institut surveille actuellement la sédimentation des principaux fleuves chinois, lutte contre la pollution grâce à l'imagerie satellitaire et contribue à la restauration écologique des plages, des lacs, des baies et autres zones similaires. Il supervise plus de six mille kilomètres de côtes.