Angola: L'INALUD promeut la lutte contre le tabagisme

Luanda — L'Institut national de lutte contre la drogue (INALUD) organise diverses activités récréatives et de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes à travers le pays le 1er juin, en mettant l'accent sur la lutte contre le tabagisme.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac (31 mai), vise à renforcer la prévention de la consommation de tabac et d'autres substances psychoactives au sein des communautés.

Dans une déclaration à l'ANGOP, la directrice générale de l'INALUD, Ana Graça, a expliqué que l'événement principal se déroulera dans la province de Moxico, avec la participation de cinq écoles de différentes municipalités.

Elle a précisé que le travail de l'institut ne se limite pas aux commémorations de cet événement, mais se poursuit tout au long de l'année grâce à des programmes développés en partenariat avec le ministère de l'Éducation, dans les écoles et les centres communautaires.

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« Nous mobilisons les enfants et les jeunes dans tout le pays. La prévention est fondamentale pour que chacun puisse faire des choix éclairés et comprendre les méfaits du tabac et des autres drogues », a-t-elle déclaré.

Ana Graça a affirmé que l'INALUD intensifie ses campagnes de sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que dans les communautés considérées comme les plus vulnérables, dans le cadre d'une stratégie visant à réduire l'offre et la demande de substances illicites.

Selon elle, le tabac demeure la principale porte d'entrée vers la consommation d'autres drogues, telles que le cannabis et la cocaïne, les jeunes de 15 à 45 ans étant les plus touchés.

Elle a également plaidé pour un renforcement de la communication au sein des familles et pour l'implication des acteurs de la communication sociale dans la diffusion des messages de prévention.

Les données présentées par l'institut indiquent que le pays compte environ 100 000 fumeurs de tabac, bien qu'un nombre important de consommateurs utilisent simultanément diverses substances.

Les provinces de Luanda, Huíla, Huambo et Benguela figurent parmi les régions présentant le plus grand nombre de fumeurs enregistrés.

La Journée mondiale sans tabac, célébrée chaque année le 31 mai, a été instaurée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de sensibiliser le public aux épidémies, aux décès et aux maladies évitables liés au tabagisme.