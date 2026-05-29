Angola: Zaire relance la production d'anacardes

Mbanza Kongo ( — Environ huit mille plants d'anacardes ont été distribués lors de la dernière campagne agricole aux associations et coopératives agricoles des municipalités côtières de la province de Zaire, dans le cadre d'un programme de relance de cette culture dans la région.

Selon Gouveia da Silva Pedro, directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Zaire, interrogé par l'ANGOP, le gouvernement local, par l'intermédiaire du secteur qu'il dirige, entend relancer la production d'anacardier, principale culture des habitants des municipalités côtières dans les années 1970 et 1980.

Il a expliqué que sur les huit mille plants mis à disposition par le Gouvernorat provincial, en partenariat avec la société Seatag, cinq mille ont été distribués aux agriculteurs regroupés en coopératives dans les municipalités de Soyo, Quêlo, Nzeto et Tomboco.

Il a ajouté que deux mille autres plants seront distribués aux entreprises du secteur agricole régional pour leur multiplication.

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« Grâce à ce projet, nous souhaitons diversifier les cultures et accroître la production en vue de l'exportation du surplus », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la province de Zaire dispose de terres arables propices à la culture de tout type de plante, mentionnant également la production de café, certes à petite échelle.

Selon lui, le Gouvernorat local, en collaboration avec l'Institut national du café (INCA), prévoit, dans un premier temps, de planter environ 120 000 plants de café Arabica dans certaines municipalités de la région.

« Nous avons de nombreux projets en cours pour diversifier notre production agricole. Nous expérimentons également la culture du cacao », a-t-il déclaré, sans préciser ni le lieu ni la quantité.

La province de Zaire compte actuellement 98 associations et 277 coopératives agricoles, dont 59 sont légalement enregistrées.

La province possède un fort potentiel agricole, le manioc, les arachides, le maïs, les haricots, le sésame, les bananes, les agrumes, les patates douces, les ignames, la canne à sucre et les légumes étant les principales productions.