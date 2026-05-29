Angola: Le gouverneur annonce la rénovation de la ville de Mbanza Kongo

Mbanza Kongo ( — Le gouverneur de la province de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a annoncé ce jeudi la rénovation de Mbanza Kongo, afin de redonner plus de prestige et d'attractivité à cette ville inscrite au patrimoine mondial.

Le gouverneur a fait cette déclaration aux journalistes à l'issue de la première réunion du Conseil de gouvernance locale, présidée par le président de la République, João Lourenço.

Selon le gouverneur, une entreprise compétente a déjà été sélectionnée pour mener à bien cette rénovation, laquelle sera également chargée de la restauration des sites et monuments historiques du centre historique de Mbanza Kongo.

« Comme il s'agit d'un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa rénovation nécessite l'approbation de cet organisme des Nations Unies, et nous avons heureusement déjà obtenu son feu vert », a-t-il souligné.

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Adriano Mendes de Carvalho a indiqué que parmi les sujets qu'il a abordés avec le chef de l'État lors de la réunion du Conseil de gouvernance locale figurait la construction d'un périphérique pour la municipalité de Mbanza Kongo.

« Il sera difficile, dans les prochains mois, de gérer la ville de Mbanza Kongo si le flux de camions, actuellement compris entre 400 et 500 par jour, se maintient, en direction de la RDC et de la province angolaise de Cabinda », a déclaré le gouverneur.

Il a affirmé que le second déplacement du Président à Mbanza Kongo (le premier ayant eu lieu le 28 août 2024) permettra d'accélérer l'achèvement des travaux d'infrastructure en cours dans la région, notamment l'hôpital général de Zaire d'une capacité de 290 lits et l'aéroport international Nimi a Lukeni, en construction dans la municipalité de Nkiende.

La réunion du Conseil de gouvernance locale, a-t-il poursuivi, a également abordé les questions relatives à la construction de la route Mbanza Kongo/Cuimba/Buela, ainsi que les actions liées à la mise en place des réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité dans les municipalités de Luvo, Nzeto, Nóqui et Cuimba.

La première réunion du Conseil de gouvernance locale a rassemblé les gouverneurs des 21 provinces, des ministres d'État et des ministres de différents ministères.