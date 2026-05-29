Angola: Le gouverneur annonce la rénovation de la ville de Mbanza Kongo

28 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DA/JL/SB

Mbanza Kongo ( — Le gouverneur de la province de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a annoncé ce jeudi la rénovation de Mbanza Kongo, afin de redonner plus de prestige et d'attractivité à cette ville inscrite au patrimoine mondial.

Le gouverneur a fait cette déclaration aux journalistes à l'issue de la première réunion du Conseil de gouvernance locale, présidée par le président de la République, João Lourenço.

Selon le gouverneur, une entreprise compétente a déjà été sélectionnée pour mener à bien cette rénovation, laquelle sera également chargée de la restauration des sites et monuments historiques du centre historique de Mbanza Kongo.

« Comme il s'agit d'un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa rénovation nécessite l'approbation de cet organisme des Nations Unies, et nous avons heureusement déjà obtenu son feu vert », a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Adriano Mendes de Carvalho a indiqué que parmi les sujets qu'il a abordés avec le chef de l'État lors de la réunion du Conseil de gouvernance locale figurait la construction d'un périphérique pour la municipalité de Mbanza Kongo.

« Il sera difficile, dans les prochains mois, de gérer la ville de Mbanza Kongo si le flux de camions, actuellement compris entre 400 et 500 par jour, se maintient, en direction de la RDC et de la province angolaise de Cabinda », a déclaré le gouverneur.

Il a affirmé que le second déplacement du Président à Mbanza Kongo (le premier ayant eu lieu le 28 août 2024) permettra d'accélérer l'achèvement des travaux d'infrastructure en cours dans la région, notamment l'hôpital général de Zaire d'une capacité de 290 lits et l'aéroport international Nimi a Lukeni, en construction dans la municipalité de Nkiende.

La réunion du Conseil de gouvernance locale, a-t-il poursuivi, a également abordé les questions relatives à la construction de la route Mbanza Kongo/Cuimba/Buela, ainsi que les actions liées à la mise en place des réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité dans les municipalités de Luvo, Nzeto, Nóqui et Cuimba.

La première réunion du Conseil de gouvernance locale a rassemblé les gouverneurs des 21 provinces, des ministres d'État et des ministres de différents ministères.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.