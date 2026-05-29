Afrique: BAL - Petro de Luanda est un exemple pour le continent - Sérgio Valdeolmillos

Luanda — Petro de Luanda est un exemple, non seulement pour l'Angola, mais pour tout le continent, a déclaré jeudi soir, l'entraîneur Sérgio Valdeolmillos, après la qualification de son équipe pour la troisième fois consécutive en finale de la Ligue africaine de basketball (BAL), qui se déroule à Kigali, au Rwanda.

S'adressant à la presse angolaise après la victoire en demi-finale contre Al Ahly Benghazi (Libye), 94-88, à la BK Arena, l'entraîneur espagnol a souligné que le club pétrolier est le plus grand représentant et acteur majeur des compétitions continentales.

Il a ajouté qu'il dispose de joueurs angolais et africains qui exercent une grande influence au sein de l'équipe et évoluent à un niveau élevé, où la qualité est manifeste.

Concernant le match, Valdeolmillos s'est dit satisfait, non seulement d'avoir atteint la finale pour la troisième fois, mais aussi de la progression mentale des joueurs, qui visent un nouveau titre cette saison et un deuxième titre de Ligue africaine de basketball.

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Malgré la difficulté du match, il a dit que la qualité des joueurs dans les cinq dernières minutes du quart-temps était due à une plus grande concentration sur le travail défensif, qui ont appliqué la meilleure stratégie en bloquant l'adversaire, en attaquant et en servant les joueurs bien placés.

De son côté, l'ailier Aboubakar Gakou a reconnu la difficulté pour Petro de vaincre les Libyens, car ces derniers comptent des joueurs d'élite aux qualités individuelles exceptionnelles, saluant donc les performances défensives de toute l'équipe, qui ont permis d'atteindre la finale.

Personnellement, il estime bien remplir son rôle et promet de faire encore mieux lors de la finale de dimanche (le 31).

Le pivot Yannick Moreira a quant à lui exprimé sa volonté de se battre jusqu'au bout et de disputer une nouvelle finale, affirmant que ces matchs marquent l'histoire du basketball de Petro Atlético.

Il a cité Childe Dundão (meneur) et Gerson Lukeny (ailier) comme les deux meilleurs joueurs de l'effectif, mais a promis de mieux se préparer pour réaliser un bon match dimanche.

Pour accéder à la finale, Petro de Luanda a remporté le match retour des quarts de finale face à Dar City (Tanzanie), 83-69, après avoir perdu le match-aller 82-88.

Champion de la BAL 2024 et seule équipe à avoir participé aux six éditions du tournoi, Petro de Luanda affrontera en finale les RSSB Tigers du Rwanda, vainqueurs d'Al Ahly (Égypte) sur le score de 106-97.