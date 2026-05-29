Angola: Des experts recommandent des études approfondies sur les minorités ethniques du pays

Lubango ( — Le 1er séminaire technique pour la présentation et la validation d'études sur les communautés San en Angola a recommandé, jeudi à Lubango, l'approfondissement de la recherche scientifique sur les groupes ethniques minoritaires du pays.

Les experts justifient cette recommandation par les lacunes des informations disponibles concernant leurs conditions de vie et leurs besoins spécifiques, car des omissions importantes ont été constatées dans les données existantes sur ces populations ; des études plus systématiques, des recensements spécifiques et des enquêtes participatives sont donc nécessaires pour produire des données plus précises et utiles, permettant une meilleure prise de décision.

Cette recommandation figure dans le communiqué final de la réunion organisée par le Gouvernorat provincial de Huíla et l'OCADEC, qui s'est tenue à l'amphithéâtre de l'ISCED-Huíla, avec la participation de représentants gouvernementaux, de chercheurs, d'organisations de la société civile et de membres des communautés San d'Angola et de Namibie.

Ce séminaire s'inscrivait dans une démarche de recherche appliquée visant à soutenir l'élaboration de politiques publiques inclusives pour les communautés San, considérées parmi les populations les plus vulnérables d'Afrique australe.

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Lors des présentations, des études quantitatives et qualitatives menées en 2024 dans les provinces de Huíla, Cunene et Cubango ont été présentées, y compris sur les aspects démographiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux des communautés San.

L'étude quantitative a révélé que la population San, bien que relativement jeune, est confrontée à un faible accès à l'éducation, notamment pour les filles, en raison d'obstacles géographiques, culturels et structurels.

Les données indiquent également que l'agriculture constitue la principale activité économique de ces communautés, complétée par la production artisanale et la vente de miel, malgré une faible stabilité économique et des revenus réduits.

L'analyse qualitative a mis en lumière la solidarité qui règne au sein des communautés San, leurs systèmes d'organisation sociale propres et un savoir ancestral lié à la nature et aux écosystèmes locaux.

Cependant, les chercheurs ont souligné que la pauvreté persistante, l'exclusion sociale et l'évolution des modes de vie traditionnels contribuent à l'affaiblissement des structures communautaires et à l'accroissement de la vulnérabilité sociale de ces populations.

L'étude sur les usages de la biodiversité a conclu que les communautés San dépendent fortement des ressources naturelles pour leur alimentation, leur subsistance et leurs pratiques culturelles, notamment la consommation de fruits sauvages, de miel et de gibier.

Le rapport met également en garde contre le fait que des facteurs tels que l'expansion agricole, l'accaparement des terres, le braconnage et les changements climatiques ont réduit l'accès de ces communautés aux territoires traditionnellement utilisés pour leur subsistance.

Les participants ont plaidé pour la nécessité de garantir des droits fonciers effectifs, d'améliorer l'accès à l'eau, à l'éducation, aux documents d'état civil et aux services essentiels, ainsi que de promouvoir des politiques culturellement adaptées et des modèles éducatifs inclusifs.

Dans le document final, les participants soulignent que des études complémentaires sur les groupes ethniques minoritaires permettront une compréhension plus approfondie de leurs conditions de vie, contribuant ainsi à des politiques publiques plus équitables, durables et fondées sur des données probantes.