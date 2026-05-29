Angola: Hommage au saxophoniste Nanutu à Lisbonne

Lisbonne — Le saxophoniste António Manuel Fernandes « Nanutu » a été honoré jeudi à Lisbonne, au Portugal, lors d'un événement réunissant plus de trente musiciens angolais et internationaux.

Ce rassemblement, qui a réuni trois générations d'artistes, a célébré un héritage qui continue d'inspirer la musique lusophone à travers un hommage audiovisuel et un concert.

Dans une interview accordée à la presse, le musicien angolais Betinho Feijó, responsable de la direction artistique de l'hommage, a salué Nanutu comme une « grande figure de la culture », un collègue et ami dont l'imagination créative a marqué tous ceux qui ont travaillé avec lui.

« Nanutu n'est pas absent, il est présent dans le merveilleux héritage qu'il nous a laissé et qui restera une référence pour les générations futures », a-t-il souligné.

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De son côté, le journaliste Carlos Gonçalves a déclaré que cet hommage réunissait la génération qui a travaillé directement avec Nanutu et celle qui a grandi en écoutant sa musique.

Carlos Gonçalves a décrit Nanutu comme une figure emblématique de la vie nocturne lisboète, à l'origine d'une interprétation novatrice du saxophone et de la clarinette qui a profondément transformé la musique angolaise et capverdienne.

« De Finlande sont arrivés ses petits-enfants, que Nanutu n'a jamais connus, dans un moment d'intense émotion, de culture et de souvenirs », a-t-il souligné.

Lors de l'événement, une table ronde a été organisée sur le thème « Nanutu -- Le souffle qui donne vie à la musique angolaise ».

La rencontre s'est conclue par un dîner en présence des enfants de Nanutu et d'artistes invités, parmi lesquels Bonga, Lura et le groupe Lulendo.

Cette initiative a bénéficié du soutien de Fábrica Braço de Prata, de la société de production Lulendo et du ministère angolais de la Culture.

António Manuel Fernandes, connu sous le nom de Nanutu, est né le 3 septembre 1961 à Sambizanga, Luanda, et est décédé le 15 mai 2026 à Lisbonne, des suites d'une maladie.

Il fut l'un des plus grands saxophonistes de la musique angolaise, avec une carrière de cinq décennies qui l'amena à partager la scène avec des artistes tels que Sting, Alicia Keys et Ivete Sangalo, aux côtés de Luís Represas, et à collaborer avec des musiciens comme David Zé, Waldemar Bastos et Eduardo Paim.

Sa discographie comprend des albums tels que « Marés », « Fado », « Luandei », « Vida » et « O Jardim ».