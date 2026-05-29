Angola: Un historien plaide pour le renforcement de l'enseignement des langues africaines à l'école

Luena ( — L'historien et chercheur angolais Eloy Satchitomeno, a plaidé à Luena, dans la province de Moxico, pour le renforcement de l'enseignement des langues africaines dans les systèmes éducatifs africains, afin de préserver le patrimoine culturel du continent.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai, l'universitaire a souligné que l'enseignement et la diffusion des langues africaines à l'école et au sein des familles sont essentiels à la valorisation de l'identité culturelle africaine.

Selon Eloy Satchitomeno, c'est par le biais des langues locales qu'une grande partie du patrimoine culturel, incluant les contes traditionnels, les croyances et les expressions artistiques, est transmise.

« Lorsqu'une langue disparaît, c'est tout le répertoire du passé, relatif à l'évolution d'une communauté, qui disparaît également », a averti l'historien.

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Le chercheur s'est également inquiété des exigences imposées par certaines multinationales en vertu du droit étranger, qui imposent aux candidats d'apprendre la langue de l'employeur, une situation qui, selon lui, contribue à l'aliénation des valeurs culturelles africaines.

La Journée de l'Afrique commémore la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), aujourd'hui appelée Union africaine, fondée le 25 mai 1963.

Dans la province de Moxico, cette journée a été célébrée par des manifestations politiques, un défilé de costumes africains, des spectacles de musique et de danse, ainsi que des expositions de sculptures traditionnelles.