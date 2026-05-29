Angola: Dirico réaffirme l'inclusion sociale de 195 familles de la communauté San

Dirico ( — L'administratrice municipale de Dirico, dans la province de Cuando, Ruth Tenente, a réaffirmé ce jeudi l'inclusion scolaire, résidentielle et professionnelle de 195 familles de la communauté San.

S'adressant à la presse, la responsable a déclaré que ce projet d'inclusion de la communauté Khoisan vise à lutter contre les préjugés et la stigmatisation, et à garantir la participation des générations futures à des projets durables sur le plan socio-économique.

Dans le domaine de l'éducation, elle a indiqué que, grâce aux campagnes de sensibilisation menées auprès de la communauté, 18 enfants ont été scolarisés, dont deux fréquentent la quatrième primaire dans la province de Huambo.

Ce projet, selon la même source, s'adresse aux enfants de quatre à dix ans et a pour objectif de leur permettre d'acquérir une mentalité, des habitudes et des coutumes différentes, tout en préservant leur identité culturelle.

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Dans la même optique, le centre pour enfants de la communauté San, d'une capacité de 10 enfants, accueille actuellement 18 garçons. Son agrandissement est urgent afin d'accueillir 10 mineurs supplémentaires dans le cadre d'un programme d'inclusion sociale.

Concernant le logement, l'administration municipale a reçu un financement de 50 millions de kwanzas, utilisé pour la construction de 10 maisons rustiques (en bois) de type T3 et d'une cabane communautaire, qui seront distribuées en septembre prochain.

Selon Ruth Tenente, la mise en oeuvre de ce projet a nécessité la consultation et l'écoute de la communauté, et les résultats ont satisfait la communauté Khoisan.

Un autre projet en cours prévoit la construction de nouvelles fontaines publiques afin de fournir de l'eau potable et ainsi éviter aux membres de cette communauté nomade d'avoir à se déplacer pour s'approvisionner.

Par ailleurs, grâce à des campagnes de sensibilisation, la communauté a pris conscience de la nécessité de s'installer dans un village spécifique pour cultiver ses terres.

Forte de cette prise de conscience, la communauté comprend désormais l'importance de s'installer dans un village particulier pour cultiver ses terres.

Avec une prise de conscience accrue, la communauté reconnaît désormais la nécessité de s'installer dans un village précis pour cultiver ses terres.

Selon la source, la communauté cultive actuellement du maïs, des haricots, du sorgho et d'autres cultures sur 100 hectares ; cependant, face à l'augmentation du nombre de familles, l'administration municipale a proposé d'étendre les terres de 100 hectares supplémentaires afin d'accroître les surfaces cultivées.

L'intégration de la communauté San à Dirico a débuté en 2022 avec leur installation dans les villages de Mbandua et Mpupa, et par conséquent leur participation à des projets tels que Kwenda, la santé communautaire, la production agricole et le logement.