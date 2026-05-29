Angola: L'ambassade du pays en Argentine lance son portail officiel

Luanda — L'ambassade d'Angola en Argentine a lancé jeudi son portail officiel, une plateforme numérique conçue pour faciliter l'accès aux informations institutionnelles, aux services consulaires, à l'actualité et aux contenus relatifs à l'Angola.

Selon un communiqué de presse de la mission diplomatique angolaise, le portail rassemble également des informations utiles aux citoyens angolais et étrangers, aux investisseurs et à toute personne intéressée par les relations entre l'Angola et les pays relevant de la juridiction de la représentation diplomatique.

Le site web présente des données sur la mission diplomatique basée à Buenos Aires, dont l'objectif est de renforcer les relations bilatérales, de promouvoir la coopération économique et de fournir des services consulaires aux citoyens angolais et étrangers.

L'ambassade d'Angola en Argentine assure également la représentation diplomatique de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay.

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La plateforme comprend plusieurs sections d'intérêt public, mettant en avant des informations sur la mission diplomatique, l'Angola, les services consulaires, les formulaires, les visas, les passeports, l'actualité, les annonces, les événements, une galerie institutionnelle et des contenus destinés aux citoyens souhaitant se rendre en Angola.

Le portail est disponible en portugais, en anglais et en espagnol, afin d'élargir l'accès à l'information pour différents publics.

Parmi les services proposés figurent des conseils pour les demandes de passeports ordinaires et diplomatiques, de visas touristiques, d'affaires et de travail, l'enregistrement des naissances, la transcription des actes de mariage, l'enregistrement consulaire et la légalisation de documents.

La page fournit également les coordonnées de l'ambassade, située à Buenos Aires, ainsi que les moyens de contact par courriel et par téléphone.

La section « Invest in Angola » constitue un autre atout du portail. Elle présente le pays comme une destination attractive pour les investissements, avec des informations sur les secteurs stratégiques, les incitations fiscales, le cadre juridique et le potentiel économique des provinces.

La plateforme oriente également les personnes intéressées vers l'Agence angolaise pour la promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), l'organisme chargé de promouvoir, d'attirer et de suivre les investissements privés dans le pays.

Le portail met également en valeur le tourisme et la culture angolaise, en présentant des sites emblématiques tels que les chutes de Kalandula, la vallée de la Tundavala, le désert du Namib, Cabo Ledo, l'île de Mussulo, le parc national de Quiçama et la forteresse de São Miguel à Luanda.

Grâce à cette initiative, l'ambassade d'Angola en Argentine renforce sa communication institutionnelle, rapproche ses services consulaires des citoyens et contribue au rayonnement de l'Angola dans les domaines diplomatique, économique, touristique et culturel.