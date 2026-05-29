Angola: Des députés suggèrent de miser sur la science comme garante de la diversification économique

Humpata ( — Le groupe de députés résidant dans la province a souligné jeudi, à Humpata, dans la province de Huila, le passage du travail empirique à une base scientifique et technique, comme la seule voie durable pour parvenir à la diversification de l'économie nationale.

Lors de l'évaluation de la visite effectuée auprès du groupe entrepreneurial pour l'intégration et le développement des entreprises « Unione », le coordinateur des députés, José Miúdo Ndambuca, a déclaré que, s'agissant de la diversification économique, il est essentiel de passer à l'action et non de se contenter de la théorie, et le groupe entrepreneurial est en effet engagé dans cette démarche.

Le parlementaire a souligné que le groupe possède des compétences techniques telles que la menuiserie, la métallurgie, l'électricité, l'administration, et surtout, des compétences pédagogiques, avec un institut secondaire proposant des formations en sciences agricoles et en soins infirmiers.

Il a insisté sur le caractère louable de cette initiative, car de nombreuses entreprises recherchent des jeunes ayant jusqu'à cinq ans d'expérience, tandis qu'à l'Unione, ces jeunes étudient et mettent simultanément en pratique leurs connaissances théoriques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté qu'en tant que parlementaires, ils ont appris qu'il y a un an, l'entreprise employait 400 personnes, un chiffre réduit de moitié en raison du contexte économique international, mais que tous les employés sont couverts par l'Institut national de sécurité sociale.

De son côté, le PDG du groupe Unione, Fernando Gomes, a déclaré que la visite des parlementaires représente un moment important de la vie nationale, notamment en ce qui concerne les lois et leur application, c'est pourquoi il est essentiel qu'ils comprennent les besoins de la population et des entreprises afin de bâtir un État fort.

Il a indiqué que le projet « Polis » a été créé pour devenir un centre de développement intégré et durable, conformément à la stratégie de l'entreprise : la diversification économique, grâce à des activités essentielles à l'économie nationale.

Le projet « Polis » sert de plateforme aux entreprises qui exercent des activités concrètes, telles que l'hôtellerie, la maintenance industrielle, l'élevage porcin, l'agriculture, la santé, la métallurgie, la construction, la formation professionnelle, et bien d'autres.

Outre la visite du projet « Polis » d'Unione, le groupe de députés s'est également rendu, cette semaine, à l'entreprise Semogases de Semogest et au Bureau provincial de l'Education.