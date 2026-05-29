Burkina Faso: IIe édition du concours de journalisme sur la victoire russe de mai 1945 - Boukary Bonkoungou de Sidwaya, lauréat du premier prix

L'association russo-burkinabè, African Initiative en collaboration avec l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso, a organisé la cérémonie de remise de prix du concours de productions journalistes sur la Grande guerre patriotique, édition 2026, samedi 23 mai dernier, à Ouagadougou. Le journaliste de Sidwaya, Boukary Bonkoungou a remporté le premier prix en presse écrite parmi trois lauréats.

L'édition 2026 du concours de productions journalistiques sur la victoire de la Russie, lors de la Grande guerre patriotique (1941-1945) a connu son épilogue. En effet, les résultats du concours organisé par l'association russo-burkinabè, African Initiative, en collaboration avec l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso, ont été officiellement proclamés, samedi 23 mai 2026, au siège de l'association, à Ouagadougou.

C'est le journaliste Boukary Bonkoungou des Editions Sidwaya qui a remporté le premier prix. Il a reçu un ordinateur portable, flambant neuf muni de tous les accessoires, en récompense.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le lauréat a indiqué qu'il a interviewé Alain Edouard Traoré, diplomate et ancien ministre de la Communication du Burkina Faso et ex-directeur général de l'Institut des hautes études internationales (INHEI). Dans son interview, Alain Edouard Traoré a soutenu que la Grande guerre patriotique est la pierre angulaire de la diplomatie russe. « La Grande guerre patriotique a une importance vraiment majeure dans la diplomatie russe et dans la présence internationale de la Russie, à travers le monde.

C'était une guerre singulière et il faut arriver à comprendre même l'origine de cela. En réalité, quand on prend un pays comme la Russie, sa présence internationale aujourd'hui n'est pas apparentée à la présence internationale des autres pays développés ou d'Europe de l'Est... », a-t-il expliqué. Les Editions Sidwaya à l'honneur Pour M. Bonkoungou, c'est un sentiment de fierté qui l'anime pour avoir remporté pour la deuxième fois, le premier prix de cette compétition journalistique qui honore les Editions Sidwaya et la presse dans son ensemble.

Maxime Bambara, correspondant de RT au Burkina Faso, une télévision russe, a remporté le deuxième prix avec son reportage intitulé : « L'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso commémore la Grande guerre Patriotique ».

Il a reçu un stabilisateur smartphone de dernière génération et un téléphone portable. Le 3e prix est revenu à Ange Zongo du média en ligne Afrikainfos. Elle gagne un téléphone portable et un kit de micros sans fils. Selon le président de African Initiative, Soumaila Ayo Azenwo, ce concours a pour objectif de magnifier l'excellence des journalistes qui s'intéressent aux productions ayant trait à la Fédération de Russie. « Une dizaine de journalistes ont pris part à ce 3e concours de productions journalistiques organisé par African Initiative, en partenariat avec l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso », a-t-il précisé.

Le président de African Initiative a félicité l'ensemble des promus et invité les journalistes à prendre part au concours qui reste ouvert à toute la presse. En marge de ce concours, African Initiative a également récompensé des élèves qui ont pris part à la IIIe édition du concours de dessin organisé en partenariat avec l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso. Les élèves participants ont proposé des dessins portant sur le thème : « La défense de la Patrie ». Le plus méritant, Mouhamadi Yerbanga, est reparti avec le 1er prix, composé d'un vélo et de kits scolaires.

Cinq autres postulants ont également été distingués pour leurs oeuvres. Ils ont reçu des cadeaux composés de kits scolaires et de ballons. L'organisation du concours de productions journalistiques relatives à la Grande guerre patriotique est intervenue dans le cadre de la commémoration du 81e anniversaire du 9 mai 1945 qui consacre la victoire russe sur l'Allemagne nazie. « African Initiative » ou Initiative africaine, en Français, est une association à but humanitaire créée en 2023 par des Russes et des Burkinabè.